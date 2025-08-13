Luego de tanta polémica, Christian Nodal de 26 años de edad, salió a dar la cara sobre su relación con Ángela Aguilar pidiéndole perdón a Cazzu “de corazón”.

Un video en YouTube muestra la esperada entrevista que Christian Nodal dio a Adela Micha donde decidió pedirle perdón a Cazzu de 31 años de edad, por cómo se manejaron las cosas con Ángela Aguilar.

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por haberse enamorado de Ángela Aguilar, revela video en YouTube

Mucho se habló de la entrevista que Christian Nodal había dado a Adela Micha de 62 años de edad, platicando sobre su relación con Cazzu y Ángela Aguilar, pero ahora ya hay video en YouTube.

A pesar de que se había cuestionado el que Adela Micha no hubiera sacado la entrevista con Christian Nodal, parece ser que el momento indicado llegó y un adelanto con video en YouTube revela todo.

Christian Nodal (Christian Nodal Instagram @nodal)

Bajo el nuevo formato de entrevistas ‘Un día una voz’ Adela Micha reveló el adelanto a la entrevista con Christian Nodal donde brinda detalles de su relación con Ángela Aguilar de 21 años de edad.

Pero no solo eso, el adelanto de la entrevista muestra a un Christian Nodal pidiendo perdón por haberle hecho daño a Cazzu al terminar con ella y al parecer, enseguida haber comenzado una relación con Ángela Aguilar.

Christian Nodal dejó claro que su relación con Cazzu tenía muchos altibajos, revelando que rompieron al menos seis veces en ese tiempo, pero que siempre regresaban.

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Incluso, Christian Nodal revela en el video de YouTube que lo de Ángela Aguilar simplemente se dio “me encontré con alguien más madura”, asegurando que nunca fue su intención iniciar luego de terminar con Cazzu.

“Ángela [Aguilar] no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación con [Cazzu] … Me encontré una Ángela más madura, nada de mensajes, nada”. Christian Nodal, cantante.

Por ello, el cantante le pidió perdón a Cazzu “de corazón” por todo lo que se dio alrededor luego de que terminaron.

“De corazón le pido disculpas a la mamá de mi hija [Cazzu] yo, me mega enamoré”. Christian Nodal, cantante.

¿Cuándo se estrena la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha? Hora y fecha en que hablará de Cazzu

La entrevista en la que Christian Nodal le pide perdón a Cazzu “ de corazón” está por estrenarse más pronto de lo que se creía.

Christian Nodal dará su versión sobre Cazzu y Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha el 13 de agosto a las 8:00 pm.

Será por el canal de YouTube de La Saga que se estrene la entrevista con Christian Nodal, aunque aún queda la duda de ¿hablará de Belinda también?