Christian Nodal -de 26 años de edad- ya se cansó del hate y pide respeto: “Que la vida misma cobre y pague”.

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- desató una ola de malos comentarios y burlas que ya están afectando la carrera de ambos cantantes.

Christian Noda exige respeto y que lo dejen tranquilo tras ser blanco de críticas

Durante una entrevista en Colombia, Christian Nodal habló de su sentir tras el hate que recibe junto a su esposa y las especulaciones sobre su vida.

Christian Nodal confesó que los momentos más complicados de su vida los enfrentaba con alcohol, pero gracias a sus amigos supo canalizar sus emociones de otra forma.

“Me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, mis amigos, que son tres personas, a lo mucho. Personas que han estado por mí desde siempre, son contadas con una mano. Y también yo no soy muy abierto con mis problemas, ni con nada.” Christian Nodal

Christian Nodal (Christian Nodal Instagram @nodal)

El cantante expresó que él no es un ejemplo a seguir y solo es un cantante: “Yo soy un cantante, no soy un ejemplo para nadie”.

“Mi abuelo tiene una frase que me gusta mucho: ‘Déjenlos que los reprueba la vida.’ Y yo creo que no hay nada como eso, que la vida misma te cobre y te pague. Las cosas buenas y las cosas malas.” Christian Nodal

Christian Nodal considera que lo bueno y lo malo que ha hecho será cobrado o recompensado por la vida.

“Que la vida misma te cobre y te pague”, dijo Christian Nodal, quien asegura que cuando los medios hablan mal de él y su esposa, ganan vistas y es muy redituable.

Christian Nodal cantante. (Agencia México)

Christian Nodal ya se resignó a vivir en medio de la polémica

Los rumores y escándalos han rodeado la vida de Christian Nodal desde 2020, cuando inició su noviazgo con Belinda, de 35 años de edad.

Christian Nodal sabe que el hate seguirá en su vida, por lo que ya se resignó a ser blanco de burlas y malos comentarios.

“Me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura... Entonces ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar. Les hace bien. Económicamente la gente habla mal de mí, les hace bien” Christian Nodal

Incluso, el cantante le encontró el lado bueno a que hablen de él, pues asegura que le ha sido redituable.

Christian Nodal también confesó que padece ansiedad, por lo que está en terapia desde hace dos años.

Tras hablar de su diagnóstico, las redes sociales acusaron a Christian Nodal de revelar que padece ansiedad para justificar sus acciones.