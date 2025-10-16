En respuesta al comunicado que el abogado de Christian Nodal dio sobre declaraciones de Cazzu, la cantante usó un momento de su último show en el Auditorio Nacional de la CDMX para responder.

“Se puede ser tan frágil como una rosa o como una bomba” Cazzu

Momentos antes de cantar Inti, la canción dedicada a su hija, Cazzu mandó un mensaje para madres solteras que sacan adelante a sus hijos sin apoyo ni manutención.

El mensaje de Cazzu a Christian Nodal defendiendo su maternidad

En su segunda fecha en el Auditorio Nacional, Cazzu de 31 años de edad, tomó unas hojas antes de la canción Inti, para reaccionar a los dichos de Christian Nodal por sus abogados.

“No solo no recibo ayuda, recibo ataques (...) Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”. Cazzu, cantante.

Y es que a pesar de que el cantante mexicano negó todo lo que Cazzu había dicho sobre la convivencia con Inti, la pensión alimenticia y de más tratos, ella se defendió.

“Se puede ser tan frágil como una rosa o como una bomba” fue parte de lo que Cazzu dijo a su público además de dirigirse a las madres solteras “que como yo” solo reciben ataques y no ayuda.

Por otra parte, subrayó el amor de madre asegurando que “el amor de un hombre importa un carajo”, cuando se tiene un hijo y sosteniendo “la lucha es de todas”.

Aunque Cazzu dijo que no quería darle foco a la oscuridad en medio de dos fechas que regalaron sus fans mexicanos en el Auditorio Nacional, señaló que es importante alzar al voz.

“Antes confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha”. Cazzu, cantante.

El discurso de Cazzu y antes de cantar Inti, el público aplaudió enloquecidamente las palabras que dijo a la postura de Christian Nodal sobre su paternidad.