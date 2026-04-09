Magistrado del Poder Judicial de la CDMX ratifica vinculación a proceso de Patricio Cabezut por el delito de abuso sexual contra sus hijas.

A casi dos años de que Patricio Cabezut fuera vinculado a proceso por el presunto abuso a sus hijas, un magistrado desechó su apelación.

Patricio Cabezut tiene dos procesos legales en su contra, uno por violencia familiar contra su exesposa Aurea Zapata, y otro por abuso sexual.

Ratifican vinculación a proceso contra Patricio Cabezut por abuso sexual

En diciembre de 2025, Patricio Cabezut aseguró que se iba a desestimar la vinculación a proceso en su contra por abuso sexual.

Sin embargo, un documento difundido por el periodista Carlos Jiménez mostró que un magistrado mantuvo la vinculación a proceso contra el conductor.

Patricio Cabezut, conductor. (Agencia México)

Además, se mantienen las medidas cautelares para proteger a las víctimas, quienes son menores de edad.

En abril de 2024, un juez giró una orden de aprehensión contra Patricio Cabezut por el delito de abuso sexual.

Sin embargo, el conductor apeló e insistió que nunca hubo una orden de detención en su contra.

Aurea Zapata (Aurea Zapata Instagram @aureazapata1)

Patricio Cabzut ha sido señalado de violencia familiar y abuso sexual

En noviembre de 2021, Patricio cabezut fue denunciado por violencia familiar por parte de su exesposa Aurea Zapata.

El conductor fue vinculado a proceso por violencia familiar en 2022, pero el actor negó las acusaciones en su contra.

En 2024 se confirmó que Patricio Cabezut fue denunciado por el presunto abuso sexual de sus hijas.

El conductor apeló la vinculación a proceso en su contra, pero tras varios meses se ratificó.

Por su parte, Patricio Cabezut ha señalado a Aurea Zapata de alineación parental , mientras que la actriz lo acusa de no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijas.

Por lo pronto, Patricio Cabezut lleva los proceso en su contra en libertad y su última audiencia por el caso de abuso sexual se realizó a finales de 2025.