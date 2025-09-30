Lucero -de 56 años de edad- presentó portada con Christian Nodal y fans reaccionaron con humor a la publicación.

La cantante y actriz, Lucero, sorprendió en redes sociales al dar a conocer que colaboró con Christian Nodal, de 26 años de edad.

Lucero comparte portada con Christian Nodal

A través de su cuenta de Instagram, Lucero compartió una portada que realizó con Christian Nodal.

Se trata de la portada del mes de octubre de la revista Eres, donde “La novia de América” abraza al cantante.

Lucero y Christian Nodal realizaron una sesión fotográfica en la que se les ve muy sonrientes.

Además de que charlaron con la revista Eres acerca de cómo han representado al género del regional mexicano en sus carreras.

Tanto Lucero como Christian Nodal dieron su punto de vista y hablaron de la manera en la que han dado a conocer su música.

Durante la charla, Christian Nodal no dudó en elogiar a Lucero y reconocer su gran trayectoria en la música.

Igualmente, Christian Nodal reconoció que le gustaba mucho la canción de Lucero, “Ya no” y el álbum un Lu*Jo donde canta con Joan Sebastian.

Mientras que Lucero destacó el tema “Adiós Amor” de Nodal como una de sus favoritas.

Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Así reaccionaron con humor los fans a la portada de Lucero y Christian Nodal

La portada de Lucero y Christian Nodal generó diversas reacciones en redes sociales.

Los fans de Lucero celebraron que la cantante fuera portada de la revista Eres. Aunque otro sector no estuvo muy de acuerdo.

Esto por lo polémico que es Christian Nodal quien se ha ganado la antipatía del público en redes sociales.

Por ello, los comentarios con humor no se hicieron esperar entre los seguidores de Lucero, quienes aseguraron que la cantante estaba “en su momento más humilde”.

“Lucero estás muy por encima de nodal no debieron involucrarla con él y menos en este momento”, comentó una usuaria.