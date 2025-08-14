La entrevista de Christian Nodal -de 26 años de edad- con Adela Micha, ha desatado un torbellino en redes, y los memes no se han hecho esperar.

La polémica gira en torno a las declaraciones de Christian Nodal sobre su ruptura con Cazzu -de 31 años de edad- el inicio de su relación con Ángela Aguilar y detalles de su vida personal; acá te contamos qué se ha dicho en redes.

Los memes de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, menciona es hate pagado

Uno de los principales memes que han surgido tras la entrevista de Christian Nodal con la periodista mexicana, Adela Micha -de 62 años de edad- es la afirmación sobre el odio generado hacia Ángela Aguilar.

El cantante de regional mexicano, menciona que el odio hacia su esposa, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- es parte de “campañas pagadas”, lo que ha generado burlas, con memes tipo: “Nodal diciendo que el hate a Ángela es pagado y yo haciéndolo gratis”

Memes de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha (especial)

Memes destapan contradicciones con el inicio de romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Los usuarios en X y otras plataformas en redes sociales, han señalado contradicciones en las fechas que dio Christian Nodal al iniciar una relación amorosa con Ángela Aguilar.

Pues en la entrevista, el artista mencionó haber terminado con Cazzu el 8 de mayo y comenzado con Ángela Aguilar el 13 de mayo, para que, días después, se comprometieran.

Los memes, principalmente, se burlan de las fechas y su rápida transición amorosa.

Cazzu como la reina del silencio en memes de entrevista de Christian Nodal

Los memes se centran en criticar la narrativa de Christian Nodal, acusándolo de victimizarse y de no ser coherente, especialmente sobre las declaraciones respecto a su ex esposa, Cazzu.

En redes sociales, los usuarios han aplaudido la discreción de Cazzu con las declaraciones recientes del cantante.

