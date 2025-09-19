¿Christian Nodal -de 26 años de edad- nuevamente es tachado por infiel? En esta ocasión habría video que lo exhibiría coqueteando con una fan en pleno concierto.

Fan causa controversia al afirmar que Christian Nodal “no dejaba de mirarla” durante su presentación e incluso le mandó besos.

Usuaria exhibe que Christian Nodal no dejo de coquetearle durante su concierto

En nombre de Christian Nodal se volvió a viralizar en las redes sociales luego de que nuevamente fue tachado de infiel.

En esta ocasión fue una usuaria quien reveló que Christian Nodal “no dejaba de mirarla” durante su presentación incluso le hacía señas y le mandó besos.

La usuaria compartió un video para demostrar que Christian Nodal miraba constantemente hacia el balcón en donde ella se encontraba.

“Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, fue el mensaje que compartió la usuaria identificada como Lay Marcamsa en un video.

En el video se recopila varios de los momentos en los que Christian Nodal dirigió su mirada hacia el balcón e incluso lanzó hacia esa zona su sombrero.

La usuaria compartió que logró quedarse con el sombrero de Christian Nodal gracias a la ayuda de su mamá.

Los hechos habrían ocurrido durante el concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en Morelia, Michoacán el pasado 15 de septiembre.

Christian Nodal nuevamente es tachado de infiel tras imágenes que lo muestran coqueteando con una fan

El video de esta usuaria de inmediato se viralizó en las redes sociales desatando gran controversia.

Y es que mientras que algunos consideran que el video solo demuestra la entrega que tiene Christian Nodal con sus fans y es que creen que en realidad no solo fue a esta usuaria.

Sino que solo mostraba su carisma para que todos los asistentes pasaran un buen momento durante su concierto.

Otros creen que pese a que se encuentra casado, Christian Nodal siempre es muy coqueto con sus fans por lo que consideran que no respeta a Ángela Aguilar.

Incluso muchos recordaron la polémica con Cazzu, por lo que creen que tarde o temprano Christian Nodal terminará siendo infiel.

“Amiga, haz justicia por Cazzu”, “Si te vuelves su amante no te funamos”, “Recuerden que nació con el alma enamorada”, “Si te organizas bien, te casas en diciembre”, “Todos son adultos ¿No? No dañarás ningún corazón", “Que etiquetamos a su esposa, dice el Nodal”, se puede leer en las redes sociales.

Cabe recordar que no es la primera vez que Christian Nodal es señalado por ser coqueto con otras mujeres, pese a que tiene pareja.

Rumores de infidelidad han perseguido a Christian Nodal a lo largo de su trayectoria.