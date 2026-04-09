La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer la demanda de las hijas de Garza Sada contra Banco Santander por acciones de Grupo Alfa, litigio que data de 14 años.

La demanda incluye siete recursos pendientes desde 2023, después de que en mayo 2021 condenara a Santander para que restituyera las acciones de Grupo Alfa a las hijas de Roberto Garza Sada.

María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado, buscan que Grupo Alfa les devuelva 36.7 millones de acciones, tras una presunta falsificación de firma de su hermano, dada a conocer en 2010.

Hijas de Garza Sada vs Santander: SCJN atrae demanda por acciones de Grupo Alfa

Con siete votos a favor, dos en contra, la SCJN atrajo el caso de las hijas de Garza Sada contra Santander, todos de 2023 presentados ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito :

3 amparos directos

303/2023



538/2023



539/2023

3 recursos de reclamación

22/2023



19/2023



23/2023

1 recurso de inconformidad

22/2023

Los recursos fueron presentados tanto por las hijas de Garza Sada como por Santander, contra la sentencia que favoreció a las hermanas en 2021 y ordenó al banco restituir sus acciones en Grupo Alfa.

Los mismos serán analizados por la ministra Loretta Ortiz, sin una fecha prevista de discusión en el Pleno de la SCJN, sin embargo, la revisión podría tardar hasta un año.

Asimismo, tampoco se compartió una explicación de motivos sobre la facultad de atracción, después de que el Primer Tribunal Colegiado que dictó sentencia en 2021 fuera declarado impedido.

Santander (Especial)

Hijas de Garza Sada vs Santander: el pago de acciones podría ascender los 800 millones de dólares

Pese a atraer el caso, la SCJN no dictaría condena a Santander en dado caso de que falle en su contra, sin embargo, ordenaría al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León que le ordene emitir una sentencia.

Si bien el fideicomiso de Roberto Garza Sada del que habrían sido despojadas sus hijas es de 36.7 millones de acciones, no hay una cantidad estipulada, aunque apuntan el pago de 800 millones de dólares.

Anteriormente, el Tribunal de Nuevo León, en donde se lleva el caso, ya había rechazado la demanda de las hijas de Garza Sada.