Alberto del Río podría pagar un millón de pesos como reparación del daño tras ser denunciado por violencia familiar en San Luis Potosí.

El luchador será trasladado al penal de La Pila en San Luis Potosí para su audiencia inicial tras agredir físicamente a su esposa, Mary Carmen Rodríguez.

La denuncia de Mary Carmen Rodríguez ya fue ratificada y se tiene previsto que Alberto del Río llegue al penal entre la noche de hoy y la madrugada del 9 de abril.

Solicitarán más de un millón de pesos a Alberto del Río como reparación del daño

Según información del programa De Primera Mano, Alberto del Río podría pagar más de un millón de pesos como reparación del daño a su esposa.

Alberto del Río estará en el Centro de Prevención y Reinserción Social número uno, conocido como La Pila, apartado de la población general hasta que se defina su situación legal.

Alberto del Río "El Patrón", es detenido en San Luis Potosí.

El Ministerio Público habría identificado inconsistencias en la historia que planteó Alberto del Río y los hechos ocurridos el pasado 6 de abril.

Un juez determinará si Alberto del Río es vinculado a proceso por violencia familiar y se permanecerá detenido.

Mary Carmen Rodríguez Lucero y Alberto del Río "El Patrón". (Agencia México)

La audiencia contra Alberto del Río será el 9 de abril

Alberto del Río será presentando ante un juez el jueves 9 de abril por violencia familiar.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación contra Alberto del Río por violencia familiar y lesiones.

Dicha carpeta narra que Mary Carmen Rodríguez y Alberto del Río se encontraban en una casa ubicada en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico.

Alberto del Río comenzó agredir a su esposa verbalmente y posteriormente comenzaron las agresiones físicas.

Mary Carmen Rodríguez solicitó ayuda través del 911 y Alberto del Río fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, Familia y Delitos Sexuales.