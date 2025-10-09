Belinda -de 36 años de edad- solicitó medidas de protección contra Lupillo Rivera, luego de que el cantante difundiera imágenes de la cantante.
Lupillo Rivera -de 53 años de edad- no puede acercarse o hablar de Belinda; además, Belinda recibirá protección.
Belinda obtiene medidas de protección contra Lupillo Rivera
Lupillo Rivera insiste en hablar de la supuesta relación que tuvo con Belinda y escribió de ella en su libro “Tragos amargos”.
Posteriormente, se filtró un video donde aparecen los dos bailando.
Ante esta situación, Belinda solicitó medidas de protección contra Lupillo Rivera, por lo que el cantante no podrá:
- Acercarse a Belinda o su residencia
- No se puede comunicar con Belinda
- No puede hablar de Belinda ante medios o redes sociales
- Debe eliminar videos donde hable de Belinda
Nota en desarrollo. En breve más información...