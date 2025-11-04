Los abogados de Lupillo Rivera -de 53 años de edad- no han demandado a Belinda, pero aseguran que lo harán pronto.
Aunque Alonso Beceiro, abogado del cantante, aseguró a finales de octubre que ya habían demandado a Belinda de -36 años de edad- su socia ya tiene otra versión.
Abogada de Lupillo Rivera revela que aún no demandan a Belinda
En entrevista con Todo para la Mujer, Mariana Gutiérrez, abogada de Lupillo Rivera, reveló que aún no demandan a Belinda.
“Estamos ya por demandar en la figura jurídica por daño moral a la señora Belinda por todas las falsedades que ha incurrido en contra de nuestro representado y en efecto de que ha dañado la imagen”Mariana Gutiérrez, abogada de Lupillo Rivera
La abogada de Lupillo Rivera menciona que están por iniciar la demanda por daño moral contra Belinda por dañar su imagen tras pedir medidas de protección en su contra.
Lupillo Rivera pedirá que Belinda pague una reparación del daño y que le pida una disculpa pública por supuestamente haber hablado mal de él.
“Ya estamos preparando la demanda por daño moral. Vamos a ver en cuanto se cuantifican los daños y perjuicios (...) obviamente se va a pedir la disculpa pública que tendría que hacer Belinda”Mariana Gutiérrez, abogada de Lupillo Rivera
Aunque Belinda acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y las autoridades le otorgaron medidas de protección, el cantante sigue hablando de ella.
El otro abogado de Lupillo Rivera aseguró que ya había demandado a Belinda
Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro son parte de la misma firma legal que representa a Lupillo Rivera.
Alonso Beceiro aseguró en De Primera Mano que ya habían iniciado la demanda en contra de Belinda por los delitos de:
- Falsedad
- Falsas imputaciones
- Fraude procesal
En ese entonces, el abogado de Lupillo Rivera no había mencionado que también fueran a demandar a Belinda por daño moral.
Ambos abogados concuerdan en que Belinda mintió al solicitar medidas de protección, pues se contradecía al decir que Lupillo Rivera solo había sido su compañero de trabajo.
Mientras que en otro documento confirmaba que el cantante había sido su pareja.
Además, la denuncia se había realizado en la alcaldía Iztapalapa, cuando el delito o la víctima no viven en esta zona.