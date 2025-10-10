Belinda Schüll defiende a su hija y reacciona a las medidas de protección que solicitó la cantante contra Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

Durante un encuentro con los medios, Belinda Schüll respaldó las acciones legales de Belinda y aplaudió que su hija haya levantado la voz contra la violencia.

Belinda Schüll reacciona a las medidas de protección que solicitó su hija contra Lupillo Rivera

El pasado 2 de octubre, los abogados de Belinda solicitaron a la Fiscalía medidas de protección contra Lupillo Rivera, por ejercer violencia digital y mediática.

Belinda Schüll fue cuestionada sobre qué pensaba de las acciones legales que inició su hija contra Lupillo Rivera.

Belinda y su mamá (@schull.belinda / Instagram)

La mamá de Belinda fue breve y respondió: “Hermoso, precioso, divino”, dando a entender que defenderá a su hija ante cualquier situación.

Un reportero cuestionó a Belinda Schüll sobre qué pensaba de que su hija se ha convertido en un estandarte para erradicar la violencia contra la mujer.

Belinda Schüll aceptó que Belinda se ha convertido en un ejemplo para no permitir violencia: “Ay claro, totalmente“, respondió la empresaria.

La madre de Belinda se ha mostrado como una mujer protectora, que está dispuesta a cuidar a su hija ante cualquier situación que vulnere su integridad.

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Belinda olvida a Lupillo Rivera y se preparara para su celebración favorita

Lupillo Rivera incurrió en el delito de violencia digital y violencia mediática, prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las autoridades determinaron que Lupillo Rivera no se puede acercar a Belinda y tampoco hablar de ella.

Ante esta situación, Belinda decidió no hablar del tema en medios en sus redes sociales.

En su lugar, Belinda compartió que ya se está preparando para el ‘Beliween’, la fiesta de Halloween que ofrece cada año.

En las imágenes, se ve a Belinda usando diversas máscaras, así como coronas.

También posó con diversos objetos de utilería, como un bebé alíen y un Gizmo de las película Gremlins.

Belinda escribió en la publicación: “No sabe lo que se viene este año”.