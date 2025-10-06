Lupillo Rivera se burló de Belinda -de 36 años de edad- luego de que lo llamó “irrelevante” y no querer hablar sobre su libro.

En su libro Tragos amargos, Lupillo Rivera -de 53 años de edad- habló sobre el presunto romance que habría tenido con Belinda, luego de que ella nunca ha confirmado su relación.

Lupillo Rivera le responde a Belinda luego de que lo llamó “irrelevante”

En un encuentro con varios medios de comunicación, Belinda señaló que no habla de personas “irrelevantes” luego de que fue cuestionada por el libro de Lupillo Rivera.

En entrevista para Ventaneando, Lupillo Rivera se burló de Belinda al reafirmar que sí es una persona “irrelevante”.

Belinda, cantante. (Edgar Negrete Lira/SDP Noticias / Edgar Negrete Lira)

De manera sarcástica, Lupillo Rivera le dio la razón a Belinda al señalar que no se encontraba a su altura y no alcanzaba grandeza, por lo que solo le daba sus respetos a la cantante.

“Estoy con ella, no estoy a su altura, soy una persona irrelevante yo para ella, la verdad pues no estoy a su grandeza y a su altura mis respetos” Lupillo Rivera

Fiel a su sentido del humor, Lupillo Rivera señaló que es tan solo un pequeño artista que va empezando en el medio artístico, por lo que no ha alcanzado la grandeza de Belinda.

Por último, Lupillo Rivera dijo que solo le podría decir a Belinda que le echara ganas por su lado.

“Nunca he sido grande como ellos o como ella. Sí, soy un pequeño artista que apenas va empezando, y que le eche ganas ella, ¿no? Por su lado” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera asegura que su libro es todo un éxito pese a toda la polémica que se ha generado

En su libro, Lupillo Rivera aseguró que Belinda le expresó su deseo de formar una familia e incluso tener gemelas.

Estas declaraciones generaron gran controversia, puesz Belinda no ha reconocido públicamente su romance con Lupillo Rivera, aunque en varias ocasiones él ha hablado de su relación.

Lejos de la polémica, Lupillo Rivera aseguró que su libro se encuentra en los primeros lugares de venta.

Lupillo Rivera destacó que todo lo que escribió en el libro es verdad y por eso ha causado gran incomodidad en algunas celebridades.

“Yo nomás sé que sigo en los primeros lugares de ventas. Entonces, no sé qué estará pasando, ¿verdad? Pero pues desde un principio dije yo que iba a causar revuelo, iba a causar incomodidad, iba a causar dolores de cabeza, pero así es mi historia. Mi vida lo plasmé en un libro y todo lo que se dice ahí es la verdad” Lupillo Rivera

Sobre presuntas demandas, Lupillo Rivera dejó en claro que no le preocupa pues no tiene nada que le puedan quitar.

“No tengo que rendirle cuentas a nadie ni pedirle permiso a nadie. Lo hice porque se me dio la regalada gana y porque podía. Pero no tengo nada a mi nombre. Así que, si me demandan, pues a ver qué me quitan” Lupillo Rivera

Será el próximo 14 de octubre que Tragos amargos sea lanzado oficialmente en México .