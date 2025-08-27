Lupillo Rivera -de 53 años de edad- insiste en contar su historia con Belinda y lo hará en su libro “Tragos amargos”, su autobiografía que sale en septiembre.

La autobiografía de Lupillo Rivera tocará temas sensibles de su vida y romances, como el que tuvo con Belinda , de 36 años de edad, en 2019.

Lupillo Rivera hablará de su romance con Belinda en su libro “Tragos amargos”

Han pasado 6 años del romance que supuestamente tuvo Lupillo Rivera con Belinda, pero el cantante insiste en hablar del tema.

Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, Lupillo Rivera reveló que lanzará su libro llamado “Tragos amargos”.

“Ya estamos preparando el lanzamiento el libro en septiembre”, dijo Lupillo Rivera, quien organizó una firma de autógrafos para este material.

Lupillo Rivera promete hablar de su vida y las situaciones más complicadas que ha vivido, incluyendo su ruptura con Belinda.

El cantante aclaró que su libro sale en septiembre y quienes lo compren tendrán acceso a una convivencia con él.

“Tragos amargos” será publicado por Penguin Random House, editorial que promete “desnudar” el alma de Lupillo Rivera en cada página del libro.

También aseguran que se revelarán los secretos más escondidos de Lupillo Rivera, incluyendo los que tuvo en su relación con Belinda.

“(…) Habla sin tapujos de sus inicios, su familia, sus matrimonios, sus amores, su carrera y sus tragedias”, menciona la editorial en la publicidad del libro.

Lupillo Rivera presentará su libro “Tragos amargos”, pero solo en Los Ángeles

El lunes 22 de septiembre sale a la venta el libro autobiográfico de Lupillo Rivera, por lo que el cantante tendrá una firma de autógrafos.

Dicho evento será en Los Ángeles y el cupo será limitado; quienes compren el libro tendrán acceso para que Lupillo Rivera lo firme.

Jacquie Rivera -de 36 años de edad- hija de Jenny Rivera, será quien dirija el evento y hable con Lupillo Rivera del libro.

Lo que confirmaría que Lupillo Rivera mantiene una buena relación con sus sobrinos, quienes están alejados de la familia Rivera desde hace años.