La cantante Belinda de 36 años de edad, fue cuestionada sobre la polémica con Lupillo Rivera tras las revelaciones que él hizo en su libro, pero ella fue clara con lo que cree representa el cantante en su vida.

Luego de que Lupillo Rivera de 53 años de edad, asegurara que Belinda le fue infiel en su relación, la cantante prefirió darle una ‘cachetada con guante blanco’.

Belinda llama “persona irrelevante” cuando le cuestionan sobre Lupillo Rivera

“Tragos amargos” es el nuevo libro de Lupillo Rivera donde habla de su relación con Belinda a pesar de que nunca fue confirmada por la cantante de “300 noches”.

Sin embargo, Lupillo Rivera encendió la polémica luego de que aseguró que Belinda le fue infiel en su relación, además de haber dado detalles como el plan de tener hijos.

Lupillo Rivera (Instagram | @lupilloriveraofficial)

Ante ello, la cantante Belinda fue intervenida por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde en medio de los empujones sí respondió a este cuestionamiento sobre Lupillo Rivera.

Y es que a pesar de que Belinda fue cuestionada sobre varios temas, en medio del zafarrancho sí escuchó y atendió a la polémica de Lupillo Rivera acusándola de infiel.

Fue así que Belinda dio una cachetada con guante blanco a Lupillo Rivera diciendo “no hablo de personas irrelevantes”, tras oír que él aseguró que ella fue la infiel.

Sin embargo, la cantante aludió a que Lupillo Rivera estaría en busca de foco, asegurando que está usando su nombre por fama.

“Estoy acostumbrada a que la gente use mi nombre para decir todo tipo de cosas”. Belinda, cantante.

Por otra parte, Belinda soltó una carcajada cuando un reportero le cuestionó si era verdad que quería tener hijos con Lupillo Rivera como él asegura.

Según los rumores, pues su relación nunca fue públicamente aceptada, Belinda y Lupillo Rivera salieron por 5 meses.