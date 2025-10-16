Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera, detalla los delitos por los que denunció a Belinda, de 36 años de edad.

El jueves 15 de octubre se inició un proceso legal contra Belinda, luego de solicitar medidas de protección contra Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

Abogado de Lupillo Rivera revela los motivos por los que demandó a Belinda

En revista con De Primera Mano, Alonso Beceiro confirmó el proceso legal contra Belinda a quien acusan de:

Falsedad

Falsa imputaciones

Fraude procesal

Según el abogado de Lupillo Rivera, Belinda mintió en su solicitud de medidas de protección, pues aseguró que el cantante solo había sido su compañero de trabajo.

Cuando en otra denuncia, Belinda confirmó que Lupillo Rivera había sido su pareja.

“Yo creo que se equivocó muy seriamente Belinda, se inicia una denuncia, como no pudieron catalogarla en ningún escenario en el código penal, tuvieron que catalogarla como discriminación” Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera

El abogado de Lupillo Rivera dice que Belinda basó su denuncia contra Lupillo Rivera, en que el cantante difundió videos íntimos de ella.

Alonso Beceiro menciona que Lupillo Rivera no ha difundido videos “eróticos” de Belinda, por lo que su denuncia no debe proceder.

“Hasta el día de hoy yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que él hizo patente fue la relación que tuvo con ella, relación que ella reconoce” Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera

Belinda (Agencia México)

Acusan a Belinda de mentir para recibir medidas de protección contra Lupillo Rivera

Alonso Beceiro señala a Belinda de mentir para solicitar medidas de protección y por eso se realizó una contrademanda.

Sobre el libro “Tragos Amargos”, donde Lupillo Rivera habla de su romance con Belinda, su abogado asegura que es válido que habla de la cantante.

Pues Lupillo Rivera habla de su vida y tiene derecho a contar su realidad, además de que el tema es del conocimiento público.

El abogado de Lupillo Rivera admite que las palabras del cantante sobre Belinda no han sido las correctas.

Pero, las acciones de Lupillo Rivera no incurren en un delito, según Alonso Beceiro.

“Creo que se equivocó (Belinda) al llevar esto a los tribunales de naturaleza penal (…) Fue denunciada en términos de la Ley Olimpia por los actos que está cometiendo en contra de Lupillo, por esta falsedades” Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera

El abogado de Lupillo Rivera acusa a Belinda de imputar al cantante delitos que no existen.

Los abogados de Belinda mencionaron hace una semana, que ellos solo querían que Lupillo Rivera parara de afectar la imagen de la cantante.