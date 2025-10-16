Belinda -de 35 años de edad- y Lupillo Rivera se podrían ver en juicio tras amenaza del abogado del cantante.

El 15 de octubre, el abogado de Lupillo Rivera inició una denuncia contra Belinda por falsedad de imputaciones y fraude procesal.

Abogado de Lupillo Rivera exigirá que Belinda declare ante un juez

Alonso Beceiro es parte del equipo legal que defiende a Lupillo Rivera en la denuncia de Belinda y la contrademandó.

En entrevista con De Primera Mano, Alonso Beceiro asegura que Belinda denunció a Lupillo Rivera sin fundamento.

Pues, supuestamente, Lupillo Rivera no incurrió en ningún delito y no ha difundido material íntimo de Belinda.

Belinda (Instagram/@belindapop)

El Abogado de Lupillo Rivera mencionó que solicitará que Belinda se presente ante la autoridades y sostenga las acusaciones contra el cantante.

“En la parte que ella corresponde a la denuncia que presentó, yo sí voy a solicitar que ella personalmente tenga que presentarse ante la representación social para hacer que diga sus declaraciones” Abogado de Lupillo Rivera

Alonso Beceiro dice que Belinda no se puede reservar su derecho a declarar , porque es la denunciante y deberá responder a los cuestionamientos que le hagan.

“Si uno de ellos (las declaraciones de Belinda) incurre en contradicciones con lo que ha manifestado en las medidas de protección, será acreedora a las sanciones que corresponden” Abogado de Lupillo Rivera

Lupillo Rivera denunció a Belinda por:

Falsedad

Fraude procesal

Falsas imputaciones

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Por esta razón denunciaron a Belinda por falsas imputaciones

Alonso Beceiro explicó que Belinda “mintió” en su denuncia contra Lupillo Rivera, al asegurar que está difundiendo material íntimo de ella.

Además, dice que Belinda se contradijo, ya que en sus primeras declaraciones ante las autoridades, dijo que Lupillo Rivera solo era su excompañero de trabajo.

Posteriormente confirmó que había sido pareja de Lupillo Rivera.

El abogado de Lupillo Rivera dice que el cantante no ha difundido material íntimo de ka cantante y no hay pruebas de lo que se le acusa.

Incluso, sugirió que era Belinda quien discriminaba a Lupillo Rivera al negarlo y podría proceder contra ella según lo establecido en la Ley Olimpia.

Hasta el momento, los abogados de Belinda no ha declarado sobre el proceso en su contra, pero ellos había aclarado que si era necesario, procederían en contra de Lupillo Rivera en grado penal.