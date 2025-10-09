Belinda Schüll, la mamá de Belinda, tiene un emprendimiento y lo llevó al embajador de Corea del Sur sorprendiéndolo porque parece que se convenció.

Con el nombre de Deschull Pharma es como la mamá de Belinda de 36 años de edad, se suma al mercado del emprendimiento con una línea para el cuidado personal fusionando la ciencia y “el arte”.

Mamá de Belinda presenta emprendimiento a embajador de Corea del Sur y pronto llegará al mercado

Belinda Schüll, la mamá de Belinda, parece que compartirá el secreto de belleza de su familia, pues su emprendimiento se enfoca en eso y pronto escalará fronteras.

Con un post en Instagram junto al embajador de Corea del Sur, fue que la mamá de Belinda mostró la reunión que tuvo con Taewan Huh para presentarle Deschull Pharma.

Compartiéndole su visión y los productos de Deschull Pharma, es que Belinda Schüll consideró una reunión positiva con el embajador de Corea del Sur.

Belinda Schüll, mamá de Belinda, con el embajador de Corea del Sur. (@schull.belinda)

Por otra parte, explicó que sus productos pronto traspasarán fronteras llegando al oriente del mundo, mostrando “la innovación mexicana” en salud y cuidado personal.

“Un día muy especial para Deschull Pharma. Compartimos nuestra visión y productos con el embajador de Corea del Sur y su equipo. Nos llena de orgullo llevar la innovación mexicana en salud y cuidado personal más allá de nuestras fronteras. ¡Muy pronto en tus manos!”. Belinda Schüll, mamá de Belinda.

Según se muestra, la marca de cuidado personal de la mamá de Belinda aún no está en el mercado, pero por su reunión con el embajador de Corea del Sur, se espera que cuando llegue al mercado tendrá envíos mundiales.

Mamá de Belinda emprende por primera vez en el sector de belleza

Belinda Schüll presentó al embajador de Corea del Sur su marca Deschull Pharma sobre el cuidado personal, siendo esta la primera vez que emprende en este segmento.

De lo que se sabe, la mamá de Belinda tiene negocios propios, pero más enfocados al nivel artístico como Joy Music Entertainment dedicado al management y la producción.

Sin embargo, el padre de Belinda, Ignacio Peregrín Gutiérrez, se dedicaría a la fabricación de productos médicos por lo que sería de apoyo a la mamá de la cantante para Deschull Pharma.