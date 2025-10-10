Michelle Vieth -de 45 años de edad- aconsejó a Belinda sobre usar la Ley Olimpia en su caso contra Lupillo Rivera.

Belinda acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática, por lo que el cantante ya no podrá hablar de la cantante.

Michelle Vieth le ofrece apoyo a Belinda con la Ley Olimpia

Durante un encuentro con los medios, Michelle Vieth fue cuestionado sobre qué le recomendaría a Belinda, luego de que Lupillo Rivera asegurara tener fotos “comprometedoras” de ella.

“Las cosas deben ser conseguidas, hoy en día ya hay leyes que protegen y yo tengo la certeza que Belinda va a estar protegida, les estoy hablando de la Ley Olimpia” Michelle Vieth

Belinda (Instagram/@belindapop)

Michelle Vieth fue víctima a la filtración de un video íntimo a inicios del 2000, caso por el que sigue exigiendo justicia.

Es por eso que la actriz conoce a la activista Olimpia Coral Melo, quien propuso la Ley Olimpia y condena la difusión de material, íntimo o violencia digital.

“Estos temas son muy delicados y justo hoy en día ya existe una ley que nos protege como mujeres, como seres humanos igualmente, porque no es únicamente para las mujeres, estoy hablando de la Ley Olimpia” Michelle Vieth

Michelle Vieth considera incorrecto que una persona divulgue información privada y se aproveche de que hubo una relación para violentar a otra.

“Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestionamientos, ya que a raíz de la Ley Olimpia hay muchas modificaciones en donde ya revictimizar a una víctima pues ya tiene consecuencias legales y penales” Michelle Vieth

Michelle Vieth (Instagram/@michellevieth )

Olimpia Coral Melo muestra su apoyo a Belinda

La Ley Olimpia sanciona la violencia digital y reconoce como un delito la violación a la privacidad sexual y la dignidad de las personas.

Tras revelarse que Belinda había solicitado medidas de protección contra Lupillo Rivera, Olimpia Coral Melo -de 30 años de edad- se manifestó sobre el caso.

“La violencia digital es real. Belinda, la Ley Olimpia te respalda y no estás sola”, escribió Olimpia Coral Melo en Facebook.

La activista también envió un mensaje a Lupillo Rivera, destacando que difundir imágenes sin consentimiento es un delito en México.

“Lupillo Rivera: difundir o hacer alusión a contenido íntimo no concensuados es violencia digital. ¡Asqueroso!“, mencionó la activista.

Por le momento, Lupillo Rivera debe eliminar cualquier material donde hable de Belinda en redes sociales.