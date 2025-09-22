Lupillo Rivera -de 53 años de edad- dice esperar una serie de demandas tras la publicación de su autobiografía, Tragos amargos.

El libro del cantautor mexicano estará disponible a partir del lunes 22 de septiembre de 2025.

Lupillo Rivera cuenta su verdad en Tragos amargos y hasta demandas espera

Cuando fue el anuncio de Tragos amargos, Lupillo Rivera prometió un acercamiento íntimo a los episodios más abruptos de su vida.

Desde sus amoríos con otras celebridades del medio hasta el distanciamiento en su familia, el cantante está predispuesto a recibir una que otra demanda.

Lupillo Rivera lanzará su libro "Tragos amargos" (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Durante una entrevista para Sale el Sol, Lupillo Rivera dio un adelanto de lo que se podrá leer en Tragos Amargos.

Por si fuera poco, el cantante dejó en claro que no pidió permiso a sus hermanos para saber si los podía incluir en el libro o no.

“Si me tienen que demandar, pues que me demanden”, expresó Lupillo Rivera.

Esto entra a colación más que nada por los conflictos y distanciamiento que ha habido entre los hermanos de la familia.

“Si se tienen que enojar, pues se tienen que encontentar”, comentó Lupillo Rivera.

Aún así el cantante está abierto a todo lo que su libro Tragos amargos pueda desencadenar en su vida personal y profesional.

Siendo este último otro de los ámbitos más destacados en su autobiografía, abordando temas pocos conocidos en torno a su salud.

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera también revivirá su amorío con Belinda en Tragos amargos

Sin duda uno de los capítulos más esperados de Tragos amargos es aquél en el que Lupillo Rivera hable de su relación con Belinda.

Fue durante el 2019 que ambos sostuvieron un breve romance que jamás fue reconocido por la cantante pop.

Al respecto de Tragos Amargos, Lupillo Rivera adelanto que hay muchas historias al respecto de Belinda.

Y aunque no anticipó una demanda por parte de su ahora ex, también dejó en claro que lo que se escribió de ella no puede ser eliminado.

“Ahí viene ya plasmado, ni modo, no lo podemos borrar”, expresó Lupillo Rivera del capítulo que escribió acerca de Belinda.