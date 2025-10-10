Pati Chapoy -de 76 años de edad- le hizo una polémica recomendación a Belinda para evitar que sus novios hablen de ella, tal y como le ha pasado con sus relaciones pasadas.

Esto luego de que Belinda -de 36 años de edad- solicitó una orden de protección contra Lupillo Rivera, pues no ha dejado de hablar de ella y la incluyó en su libro.

La recomendación de Pati Chapoy a Belinda para evitar que sus novios hablen de ella

Luego de que Lupillo Rivera -de 53 años de edad- haya ejercido violencia digital en contra de Belinda, la cantante decidió pedir una orden de protección.

Y es que no es la primera vez que Belinda es víctima de violencia por parte de uno de sus exnovios, por lo que Pati Chapoy le hizo una polémica recomendación.

Pati Chapoy le señaló a Belinda que si no quería que sus novios hablaran de ella, los hiciera firmar un contrato cuando iniciara la relación para que no pudieran decir nada.

Pues no es la primera vez que un ex de Belinda habla de la cantante para tratar de ensuciar su imagen.

“Yo nada más me atrevo a comentarle a Belinda que cuando inicie una relación, firmen un contrato, donde ninguno de los dos debe de hablar y asunto arreglado” Pati Chapoy

Belinda (Instagram/@belindapop)

Exnovio de Belinda aseguró que firmó un contrato de confidencialidad

A Pati Chapoy ya se le olvidó que un exnovio de Belinda aseguró que la cantante le hizo firmar un contrato de confidencialidad para que no hablara de su relación.

Fue en 2023 cuando José Ángel Bichir aseguró que Belinda lo hizo firmar un contrato para que no pudiera revelar detalles de su romance.

De acuerdo con el actor, mantuvo una relación con Belinda luego de que coincidieron en el programa de cocina Divina Comida, lanzado en el 2022 en HBO Max.

Este contrato no le impidió a José Ángel Bichir hablar de Belinda en diversas ocasiones.

Incluso, señaló que no sabía si las otras parejas de Belinda también habían firmado el contrato , pero él lo había hecho por amor.

Las declaraciones de José Ángel Bichir generaron críticas en contra de Belinda, sin embargo, la cantante prefirió no hablar sobre el tema.