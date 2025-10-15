De acuerdo con la presentadora Elisa Beristain, de 52 años de edad, Lupillo Rivera está preparando una demanda contra Belinda.

Esto como respuesta a la denuncia que Belinda presentó contra Lupillo Rivera por cometer violencia digital y mediática.

Y es que luego de que la cantante, de 36 años de edad, minimizara la relación que tuvo con el llamado Toro del Corrido, de 53 años de edad, éste fue tachado de mentiroso.

Esto lo molesto por lo que comenzó a dar información con la que probaría la cercanía que tuvieron en algún momento. La guerra entre ambos había iniciado.

Lupillo Rivera y Belinda (Especial )

Lupillo Rivera demandará a Belinda

Lupillo Rivera tomará acciones legales contra Belinda y contra la Ley Olimpia.

De acuerdo con la abogada y colaboradora de Elisa Beristan, a raíz del comunicado de Belinda, a Lupillo Rivera se le ha juzgado y acusado de usar la imagen de la también actriz.

Incluso de comercializar con ella, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Así como al Toro del Corrido se le ha violentado, ya que el fandom de la famosa y la propia han incitado al odio.

Lupillo Rivera demandará a Belinda (BerisTime / YouTube)

La contrademanda de Lupillo Rivera sí procedería ya que:

Se atentó contra sus derechos humanos

Comunicado de Belinda, lo violentó

El Ministerio Público, quien no es experto en la materia, lo mandó a tomar terapia psicológica, esto como parte de las medidas de protección.

Se escudaron en la Ley Olimpia cuando no se han cometido las faltas correspondientes.

Cabe mencionar que abogados de Belinda, iniciaron el proceso tras la publicación de su libro, donde Lupillo Rivera habló de su romance con la actriz.

Por lo que argumentaron que Lupillo Rivera lanzaría videos íntimos para probar que hubo una relación, lo que fue un error ya que se adelantaron al futuro.

Aunado a esto, se desconoce si el bufete leyó el libro de Lupillo Rivera y encontró material suficiente para determinar que violentaba y exponía a Belinda.

Belinda, cantante. (Edgar Negrete Lira/SDP Noticias / Edgar Negrete Lira)

Belinda podría ser acusada de falsedad de declaraciones

De proceder la demanda de Lupillo Rivera, Belinda podría ser acusada de falsedad de declaraciones que aunque no es un delito grave sí puede ser sujeta a procedimiento penal.

En México, la sentencia por faltar a la verdad en una declaración ante una autoridad es de dos a seis años de prisión.

Hasta el momento se desconoce si Lupillo Rivera presentará la demanda en Estados Unidos o en México.