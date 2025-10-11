Tras las medidas de protección que le fueron otorgadas a Belinda por la Fiscalía General de Justicia, Olimpia Coral Melo respalda a la cantante.

Fue por medio de su cuenta de X que la impulsora de la Ley Olimpia se pronunció respecto a la violencia digital que Lupillo Rivera ejerció sobre Belinda.

“Belinda, no estás sola”, dice Olimpia Coral Melo por denuncia legal contra Lupillo Rivera

La activista mexicana se fue contra Lupillo Rivera por las declaraciones del cantante donde compromete la privacidad y vida íntima de Belinda.

“La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana”, le dijo Olimpia Coral Melo a Rivera.

¡La #ViolenciaDigital es real y en México es un Delito!@belindapop #NoEstasSola



Lupillo Rivera: La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana.#LoVirtualEsReal Desde @LeyOlimpiaLATAM

Todo nuestro amor a todas las sobrevivientes de #V10lenciaDigital — Olimpia (@OlimpiaCMujer) October 10, 2025

En su escrito, Olimpia Coral Melo recordó que la violencia digital es tal real como cualquier otro de sus tipos.

“La violencia digital es real y en México es un delito”, recordó la activista tras darse a conocer el caso de Belinda.

Fue el pasado 2 de octubre cuando se inició el proceso legal contra Lupillo Rivera, asunto que fue dado a conocer por los abogados de la cantante.

Entre las medidas que le fueron concedidas a Belinda se encuentran también una serie de prohibiciones para Lupillo Rivera.

Por lo que ahora no podrá hablar ni contactar a la cantante, así como ahora deberá eliminar videos en los que hable de ella.

El caso ahora se ampara bajo la Ley Olimpia, pues en ella se reconoce y sanciona la violencia digital y mediática contra las mujeres.

Que, en el caso de Belinda, ocurrió no solo con las recientes declaraciones de Lupillo Rivera, sino también con la filtración de un video donde se les ve bailando juntos.

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

¿Qué dijo Lupillo Rivera de Belinda? El cantante es señalado por violencia digital

En septiembre de 2025 Lupillo Rivero lanzó su libro Tragos amargos, una autobiografía en la que habló de su familia y sus relaciones.

Como ha sostenido el cantante durante años, sostuvo un breve romance con Belinda, a quien le dedica un capítulo en el libro.

En él, Lupillo Rivera habla de algunos detalles íntimos de la cantante.

Sin embargo todo empeoró para el cantante cuando hizo unas declaraciones en las que admitía tener fotos “fuertes” de Belinda.

Mismas que tendría guardadas en su computadora. Esto después de admitir haber perdido el teléfono donde tenía este material sensible.

“Guardé esas fotos en una computadora”, dijo Lupillo Rivera tras el lanzamiento de su libro.