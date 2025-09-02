A casi un año de la polémica visita de Katy Perry de 40 años de edad, a Venga La Alegría, el conductor Sergio Sepúlveda reacciona a la opinión de la gente al momento que pasó en el matutino.

En una entrevista que Sergio Sepúlveda de 53 años de edad, dio, el conductor compartió si le pediría una disculpa a Katy Perry luego de lo que la hicieron pasar en Venga La Alegría.

Sergio Sepúlveda no vio a una Katy Perry incómoda en Venga La Alegría

En noviembre de 2024, Katy Perry visitó el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, donde la cantante fue incluída con dinámicas y un homenaje que le hicieron los conductores a sus más famosas canciones.

Sin embargo, los gestos y por lo tanto reacciones de Katy Perry se hicieron virales a tal grado que sus fans aseguraron que lucía incómoda en Venga La Alegría.

Venga La Alegría con Katy Perry. (@sergesepulveda)

Ahora, a casi un año de la visita de Katy Perry a Venga La Alegría, el conductor Sergio Sepúlveda compartió si al volver a ver a la cantante le pediría una disculpa por el bochornoso momento.

En la entrevista que dio a TVNotas, Sergio Sepúlveda se negó a ver a una Katy Perry incómoda en Venga La Alegría. Incluso señaló que la cantante accedió a todas las dinámicas.

Y es que el conductor explicó que el equipo de Katy Perry estaba enterado de las actividades que se harían en Venga La Alegría y en las que le proponían participar y ella aceptó.

Incluso, Sergio Sepúlveda señaló que Katy Perry estuvo muy cómoda, explicando de su sentido del humor es negro y entendió todo en el matutino.

Por otra parte, respecto al fan de Monterrey que pidió disculpas a la cantante por lo que le hicieron pasar en Venga La Alegría, para el conductor fue clara la respuesta de ella.

Esto debido a que Katy Perry reaccionó a los dichos del fan argumentando que ella volvería a México sin ningún problema, más no excluyendo volver a ir a Venga La Alegría.

Katy Perry se tomó foto con todos en Venga La Alegría, dice Sergio Sepúlveda

El conductor Sergio Sepúlveda negó el ofrecerle a Katy Perry una disculpa luego de lo que hicieron en Venga La Alegría cuando fue al matutino y es que ella se mostró más que cómoda.

Para Sergio Sepúlveda, Katy Perry no mostró más que comodidad en el matutino de TV Azteca, pues incluso fue muy amable con todos en el foro.

Katy Perry con Sergio Sepúlveda. (@sergesepulveda)

El conductor explicó que a diferencia de otros famosos de talla internacional que han ido a TV Azteca, Katy Perry se tomó fotografías con cada persona del foro de TV Azteca que se lo pidió.

Por estas acciones de la cantante, para Sergio Sepúlveda fue la muestra de que Katy Perry estuvo cómoda en Venga La Alegría.