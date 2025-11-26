En medio de señalamientos por un presunto fraude en Miss Universo 2025, se revela que Fátima Bosch renunciaría a su corona, pero no sería la única que dimitiría.

Y es que se dio a conocer que Raúl Rocha dejaría la presidencia de Miss Universo, pese a sus esfuerzos para demostrar que no hubo ningún tipo de fraude por su contrato con Pemex.

Tras la polémica generada, Fátima Bosch renunciaría a Miss Universo 2025 y Raúl Rocha Cantú dejaría presidencia

El periodista de espectáculos Jordi Martín reveló que tenía información de que Fátima Bosch va a renunciar a Miss Universo 2025 luego de toda la polémica que se ha generado.

De acuerdo con el periodista, en los próximos días Fátima Bosch va a renunciar a su corona y su lugar sería ocupado por la danesa Victoria Kjaer, quien ganó en el 2024 .

Sin embargo, Fátima Bosch no sería la única que renunciaría y es que Raúl Rocha dejaría la presidencia de Miss Universo.

“Raúl Rocha creo que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona y que seguiría la danesa, la que ganó en 2024 hasta 2026″ Jordi Martín

Omar Harfouch le habría revelado a Jordi Martí que Raúl Rocha teme que se pueda realizar un gran escándalo por lo que preferiría renunciar.

Algo que el mismo Raúl Rocha confirmó a Jordi Martí al ver toda la polémica que se ha generado por sus vínculos empresariales con Bernardo Bosch , padre de Fátima, y su contrato en Pemex .

¿Jordi Martín tiene una prueba que demostraría fraude en Miss Universo 2025?

Omar Harfouch difundió en sus redes sociales una conversación con Jordi Martín, quien le aseguró contar audios comprometedores de Raúl Rocha.

“Tengo una grabación donde Raúl admite que indicó que Venezuela (Stephany Abasali), no podía ganar. Con respecto a México, me dice que no es la más bonita ni la mejor caminante, pero para la marca Miss Universo tenían que hacerla ganar”, se lee en el presunto mensaje.

Jordi Martín tiene una prueba que demostraría fraude en Miss Universo 2025 (@omarharfouch / Instagram )

Jordi Martín incluso confesó que contaba con una prueba muy fuerte que pondría en duda la legitimidad del triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 .

En su video, Jordi Martín aseguró que se encuentra analizando la posibilidad de publicar la prueba que tiene, pero no dio más detalles sobre ella.

Jordi Martí destacó que la polémica de Miss Universo 2025 podría tener consecuencias muy serias al llegar al Congreso de Estados Unidos.

Por lo que Fátima Bosch y Raúl Rocha tomarían la decisión de abandonar para evitar que el Congreso de Estados Unidos comience una investigación de las alegadas irregularidades cometidas en este concurso de 2025.

“Temen que en Estados Unidos, en el Congreso, se abra una investigación porque la marca Miss Universe es norteamericana y temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le pueda acabar pues con un problema serio” Jordi Martín