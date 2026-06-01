Coca-Cola Flow Fest 2026 revela cartel y fechas; Anuel AA y Tito Double P encabezan el festival

El festival del reggaetón y la música urbana, Coca-Cola Flow Fest 2026 está de regreso oficialmente tras revelar su cartel y fechas con Anuel AA y Tito Double PP encabezando los conciertos.
Las fechas del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 serán los próximos 28 y 29 de noviembre en su sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.
Mientras que los artistas en el cartel por día en el Coca-Cola Flow Fest 2026 para el sábado 28 de noviembre son:
- Anuel AA
- Tito Double P
- Chencho Corleone
- Manuel Turizo
- Ñengo Flow
- Zion
- El Bogueto
- Tokischa
- Kevin Roldán
- Ken-Y
- ClarenT
- Noriel
- Uzielito Mix
- C.R.O
- Eme Malafe
- Legallyrxx
- Six Sex
- Sinaka
- Tobal MJ
- Loyaltty
- Seven Kayne
- Ivywavy
- DJ Blass
- Sandunguero MX
- Natt Calma
- Lauty Gram
- Denna La Perri
- Flvckka
- Chzter
- Kioniko
- Pepo Mix
- Lucas Gael
- Maracuyá
- Daizak
- Yurgenis
- DJ Ishi
- Invitado especial: Grupo Frontera
Mientras que los artistas en el Coca-Cola Flow Fest 2026 para el domingo 29 de noviembre serán:
- Ozuna
- Kali Uchis
- Yandel Sinfónico
- Trueno
- Tito El Bambino
- Farruko
- Dei V
- Alleh
- J Álvarez
- FloyyMenor
- Yan Block
- Kybba
- YSY-A
- Omar Camacho
- Martinwhite
- Kidd Voodoo
- Lencho
- Alanis Yuki
- A.Chal
- Doony Graff
- Jezzy
- Pablito Mix
- Low Clika
- Novato El Flow
- Cael Roldán
- Robot95
- Tuli Acosta
- Jey F & El Gudi & Oviña
- Rivva
- Plastikboy
- Mila
- Jozzee
- Dam Dam
- DJ Freshly
- Jose Alatorre
- Mike Anyway & Tzunami presentan El Pluhh
- Bvbba DVBBS
- Invitados especiales: Justin Quiles x Lenny Tavárez presentan Superarte
Preventa de boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026
Tras revelarse el cartel y fechas del Coca-Cola Flow Fest 2026, también se dio a conocer los detalles para la preventa de boletos, siendo de la siguiente manera a través de Ticketmaster:
- Venta Beyond: 2 de junio 2026 a partir de las 9:00 am, con códigos
- Preventa Priority: 3 de junio 2026 desde las 9:00 de la mañana, con códigos
- Preventa Banamex: 4 de junio 2026, arrancando a las 2:00 tarde
- Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 5 de junio 2026 desde las 2:00 pm
Para los fans, las preventas de boletos tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos, solo con tarjetas Banamex.
Por ahora el precios de boletos y abonos por fases no se han revelado, acá te estaremos actualizando.
Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez es el recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.
La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla
Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.