El festival del reggaetón y la música urbana, Coca-Cola Flow Fest 2026 está de regreso oficialmente tras revelar su cartel y fechas con Anuel AA y Tito Double PP encabezando los conciertos.

Las fechas del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 serán los próximos 28 y 29 de noviembre en su sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Coca-Cola Flow Fest 2026 revela cartel y fechas; Anuel AA y Tito Double P encabezan el festival (OCESA)

Mientras que los artistas en el cartel por día en el Coca-Cola Flow Fest 2026 para el sábado 28 de noviembre son:

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Manuel Turizo

Ñengo Flow

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldán

Ken-Y

ClarenT

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyaltty

Seven Kayne

Ivywavy

DJ Blass

Sandunguero MX

Natt Calma

Lauty Gram

Denna La Perri

Flvckka

Chzter

Kioniko

Pepo Mix

Lucas Gael

Maracuyá

Daizak

Yurgenis

DJ Ishi

Invitado especial: Grupo Frontera

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Mientras que los artistas en el Coca-Cola Flow Fest 2026 para el domingo 29 de noviembre serán:

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito El Bambino

Farruko

Dei V

Alleh

J Álvarez

FloyyMenor

Yan Block

Kybba

YSY-A

Omar Camacho

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Alanis Yuki

A.Chal

Doony Graff

Jezzy

Pablito Mix

Low Clika

Novato El Flow

Cael Roldán

Robot95

Tuli Acosta

Jey F & El Gudi & Oviña

Rivva

Plastikboy

Mila

Jozzee

Dam Dam

DJ Freshly

Jose Alatorre

Mike Anyway & Tzunami presentan El Pluhh

Bvbba DVBBS

Invitados especiales: Justin Quiles x Lenny Tavárez presentan Superarte

Ozuna (Instagram/@ozuna)

Preventa de boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026

Tras revelarse el cartel y fechas del Coca-Cola Flow Fest 2026, también se dio a conocer los detalles para la preventa de boletos, siendo de la siguiente manera a través de Ticketmaster:

Venta Beyond: 2 de junio 2026 a partir de las 9:00 am, con códigos

Preventa Priority: 3 de junio 2026 desde las 9:00 de la mañana, con códigos

Preventa Banamex: 4 de junio 2026, arrancando a las 2:00 tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 5 de junio 2026 desde las 2:00 pm

Para los fans, las preventas de boletos tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos , solo con tarjetas Banamex.

Por ahora el precios de boletos y abonos por fases no se han revelado, acá te estaremos actualizando.

Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez es el recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla

Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.