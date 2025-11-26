El nombre de Victoria Kjaer Theilvig se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que podría remplazar a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 si renuncia.

Para Victoria Kjaer Theilvig no sería algo nuevo portar la corona y es que fue Miss Universo 2024, pero a continuación te decimos quién es la modelo danesa.

¿Quién es Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig es una modelo danesa que llamó la atención del mundo al coronarse como Miss Universo 2024.

Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, se corona como Miss Universo 2024 (@missuniverse / Instagram )

A lo largo del certamen, Victoria Kjaer Theilvig sobresalió por su gran belleza e incluso algunos usuarios consideraron que era una “muñeca Barbie” humana .

Desde joven mostró gran interés por el mundo del baile y la pasarela, así que se formó como bailarina profesional y comenzó a involucrarse en concursos de belleza desde que era una adolescente.

¿Cuántos años tiene Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig nació el 13 de noviembre de 2003 en Dinamarca, por lo que actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es el esposo de Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

No hay información pública que indique que Victoria Kjaer Theilvig se encuentra casada.

Victoria Kjaer (@victoriaakjaer / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig no tiene hijos.

¿Qué estudió Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer Theilvig estudió en el Lyngby Handelsgymnasium, donde obtuvo una formación en negocios y marketing.

En la universidad Victoria Kjaer Theilvig también mostró interés en la neurociencia.

A ello se suma una vida dedicada a la danza profesional.

Victoria Kjaer Theilvig (@victoriaakjaer / Instagram )

¿En qué ha trabajado Victoria Kjaer Theilvig, modelo danesa y Miss Universo 2024?

Antes de ganar Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig participó en competiciones internacionales, fue segunda finalista en Miss Dinamarca 2021.

Formó parte de Miss Grand International 2022, donde logró clasificar al top 20, lo cual le dio visibilidad para el certamen de Miss Universo de 2024.

Victoria Kjaer Theilvig fue la primera danesa en ganar Miss Universo y cerró oficialmente su reinado el pasado jueves 20 de noviembre.

La danesa fue coronada en la edición número 73 del certamen Miss Universo que se realizó en la Arena Ciudad de México.

A lo largo del certamen Victoria Kjaer Theilvig mostró gran aplomó y seguridad.

Además de modelo, Victoria es empresaria ya que fundó una marca de joyería especializada en diamantes.

Victoria Kjaer Theilvig también ha resaltado por su activismo centrado en salud mental, derechos animales y promueve la sostenibilidad como parte de su estilo de vida.

Durante su reinado tuvo un rol clave para la organización, ya que representó al certamen en campañas solidarias, actividades diplomáticas, eventos de impacto social y giras internacionales.

Victoria Kjaer Theilvig priorizó el impulso de programas de apoyo emocional para jóvenes, así como promover la adopción responsable y la protección de animales.

Victoria Kjaer Theilvig (@victoriaakjaer / Instagram )

¿Victoria Kjaer Theilvig podría remplazar a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 si renuncia?

El periodista de espectáculos Jordi Martín reveló que Fátima Bosch va a renunciar a Miss Universo 2025 luego de toda la polémica que se ha generado con su triunfo.

Aunque todavía no es un hecho la renuncia de Fátima Bosch, Jordi Martín adelantó que la encargada de remplazarla sería Victoria Kjaer.

Cabe recordar que Victoria Kjaer ganó Miss Universo 2024 y recientemente entregó la corona a Fátima Bosch.

El periodista resaltó que en caso de que Fátima Bosch decida renunciar, Victoria Kjaer volvería a tomar la corona extendiendo su reinado hasta el 2026.