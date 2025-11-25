Vanessa Fernández Balboa salió en defensa de su hija tras los recientes escándalos que rodean la veracidad de la edición Miss Universo 2025.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, fue coronada en el certamen, dándole su cuarta corona a México. Por desgracia, rumores de fraude han manchado sus primeros días de reinado.

Fátima Bosch recibe el apoyo de su mamá tras acusaciones de fraude en Miss Universo 2025

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la mamá de Fátima Bosch se pronunció por primera vez en torno a los señalamientos por el resultado de Miss Universo 2025.

En la publicación se pueden apreciar fotos de los mejores momentos de la tabasqueña el día de la final, imágenes que fueron acompañadas por un contundente mensaje ante la crítica.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

En sus palabras, Vanessa Fernández Balboa defendió el triunfo de su hija, asegurando que sus años de disciplina y esfuerzo fueron los pilares que la llevaron al título que tiene hoy como Miss Universo 2025.

“Tu corona te la ganaste con cada madrugada de esfuerzo, con cada paso firme, con cada duda que venciste y con cada sueño que defendiste”. Mamá de Fátima Bosch en Instagram

La mamá de Fátima Bosch se lanzó en contra de todos quienes han decidido criticar a su hija injustificadamente con base en los rumores de fraude dentro de Miss Universo 2025.

De acuerdo con Vanessa Fernández Balboa, estas personas que se han dedicado a señalar con el dedo no conocen el camino que ha tenido que recorrer su hija profesionalmente.

En esta misma línea, reconoció las cualidades por las que su hija ya era toda una reina antes de haber sido coronada en el certamen internacional:

“Desde antes de tener esa corona, ya habías ganado por tu ejemplo de valentía, fuerza y dignidad. Sigue brillando con esa luz que Dios te regaló el día que naciste, sigue iluminando todo a tu paso, que esa luz que tanta falta hace en este mundo, tú la tienes de sobra”. Mamá de Fátima Bosch en Instagram

La publicación en Instagram rápidamente se llenó de fans que apoyan el triunfo de la tabasqueña como un resultado completamente legítimo.

“Te amo. Y tu victoria es real, porque tú eres real”, se lee en el mensaje de apoyo en la mamá de Fátima Bosch por presunto fraude en Miss Universo 2025.