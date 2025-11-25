Ante los ataques contra Fátima Bosch tras triunfo en Miss Universo 2025, Gerardo Fernández Noroña denunció que es una campaña misógina sólo por ser humanista.

“Sólo porque es humanista han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Y es que tras obtener la corona de Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre, se señaló un presunto conflicto de intereses que ha desmeritado el triunfo de la representante de México, Fátima Bosch.

Gerardo Fernández Noroña denuncia campaña misógina contra Fátima Bosch por polémica de Miss Universo 2025

Desde el Pleno del Senado, Gerardo Fernández Noroña señaló que sólo por ser humanista, Fátima Bosch ha sido blanco de una campaña misógina en Miss Universo 2025, por presuntamente comprar el título.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Fátima Bosch ganó “después de décadas” el título de Miss Universo 2025 para México por ser humanista, consecuente, comprometida, inteligente y bella.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña reclamó que la oposición (PAN y PRI) no se han pronunciado sobre la campaña misógina contra Fátima Bosch, por lo que serían unos hipócritas al no denunciarla.

Ya que contrario a rechazar los ataques contra Fátima Bosch, han apoyado y aplaudido la ofensiva brutal que señalaría a la tabasqueña de haber comprado el título de Miss Universo 2025.

Y peor todavía, ya que la oposición también ha llamado a realizar ataques en contra de hombres y mujeres de Morena, como sentenció Gerardo Fernández Noroña.