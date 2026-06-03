Banda MS reprograma conciertos en Estados Unidos por problemas con sus visas de trabajo.

Según información de la influencer Chamonic, Banda MS se une a lista de cantantes de regional mexicano con problemas para obtener la visa.

Hasta el momento Banda MS no ha compartido un comunicado para confirmar esta información o mencionar los conciertosque serán reprogramados.

Banda MS tiene problemas con sus visas y afecta gira en Estados Unidos

Los integrantes de Banda MS tendrían problemas con su visas de trabajo.

Chamonic menciona que Banda MS ya tenía las visas aprobadas, pero durante el proceso ocurrió algo por lo que aún no tienen dicho permiso para presentarse en Estados Unidos.

Ante esta situación, Banda MS tendría que posponer algunos conciertos que estaban programados en Estados Unidos como:

Higland, California: 5 de junio

Reno, Nevada: 6 de junio

San Buenaventura: 17 de julio

Banda MS ( Banda MS )

Banda MS tiene programados 14 conciertos en Estados Unidos, el último se realizará el 28 de noviembre en Phoenix, Arizona.

Hasta el momento, Banda MS no ha confirmado que vaya a posponer su gira en Estados Unidos.

Chamonic menciona que los conciertos programados para junio se realizarán en octubre de 2026.

¿Banda MS se suma a cantantes de regional mexicano sin visa? Esto se sabe

Fans de Banda MS solicitaron a Oswaldo Silvas, Wano, cantante de Banda MS, que confirme o aclares si es verdad que los integrantes del grupo no tienen visa.

Hasta el momento, wano no se ha manifestado por el rumor y los fans siguen en incertidumbre sobre qué pasará con los conciertos programados para junio y julio.

Mientras tanto, Banda MS se une a la lista de 15 cantantes de regional mexicano que se quedaron sin visa de trabajo:

Julión Álvarez de 42 años de edad Grupo Firme Lorenzo de Monteclaro de 85 años de edad Los Alegres del Barranco Javier Rosas y su artillería pesada Calibre 50 Los 2 Carnales Cuisillos Luis R Conriquez de 29 años de edad Gabito Ballesteros de 25 años de edad Edición Especial Panter Bélico El Mimoso de 45 años de edad Josi Cuen de 39 años de edad Jorge Medina