La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre la polémica que envuelve a Fátima Bosch y Miss Universo, pero ella ve dos cosas diferentes.

Claudia Sheinbaum fue clara asegurando que la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 debe ser independiente a captura de la Fiscalía General de la República (FGR) a Raúl Rocha.

Claudia Sheinbaum pide no opacar a Fátima Bosch con supuestos delitos de Raúl Rocha

La presidenta de México se pronunció sobre la polémica que envuelve a Fátima Bosch y Miss Universo, donde el copropietario, Raúl Rocha, ha estado envuelto por presuntos crímenes en el país.

Luego de que Reforma informara que la FGR estaría buscando a Raúl Rocha por “traficar” entre México y Guatemala, drogas, armas y combustible, la presidenta de pronunció.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. (@raulrocha777)

Claudia Sheinbaum aseguró que es la FGR quien debe dar aviso de la búsqueda del copropietario de Miss Universo, no un medio, poniendo así en duda si es verdad.

Por otra parte, señaló que son cosas “muy distintas” los presuntos crímenes de Raúl Rocha y la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

La presidenta de México sostuvo que los hechos de Raúl Rocha-sean verdad o no- no son para “quitar el mérito” a la ganadora del certamen de belleza.

“Eso es independiente de la joven [Fátima Bosch] que ganó el concurso porque no quieren juntar. Es distinto, quieren quitarle mérito”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El vinculo de Fátima Bosch y Raúl Rocha que los unió en Miss Universo

Claudia Sheinbaum pidió no empañar la corona de Fátima Bosch con Raúl Rocha, pero desde antes ya se les relacionaba.

Luego de que Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025, se aseguró que su victoria fue por los vínculos de Raúl Rocha con el padre de la ganadora.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (Sakchai Lalit / AP)

Sin embargo, estos vínculos serían solo especulaciones porque Raúl Rocha informó con Adela Micha que nunca había tratado con Bernardo Bosch salvó cuando lo vio minutos en Miss México donde Fátima Bosch ganó.

Sobre los nuevos señalamientos que Raúl Rocha tendría por tráfico entre México y Guatemala, la FGR no se ha pronunciado al respecto para dar certeza o negar la investigación.