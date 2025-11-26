¿Quién remplazaría a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 si renuncia? Revelan que la danesa Victoria Kjaer tomaría el lugar de la nacida en Tabasco.

En medio de versiones sobre un presunto fraude en Miss Universo 2025, se dio a conocer que Fátima Bosch dejaría su corona.

¿Victoria Kjaer reemplazaría a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 si renuncia?

El periodista de espectáculos Jordi Martín reveló que tenía información de que Fátima Bosch va a renunciar a Miss Universo 2025 luego de toda la polémica que se ha generado.

De acuerdo con Jordi Martín, en los próximos días Fátima Bosch anunciará su retiro para evitar que el Congreso de Estados Unidos comience una investigación de las alegadas irregularidades cometidas este año.

Aunque todavía no es un hecho la renuncia de Fátima Bosch, Jordi Martín adelantó que la encargada de remplazarla sería nada más y nada menos que Victoria Kjaer.

Cabe recordar que Victoria Kjaer ganó Miss Universo 2024 y recientemente entregó la corona a Fátima Bosch.

Pero en caso de que Fátima Bosch decida renunciar, Victoria Kjaer volvería a tomar la corona extendiendo su reinado hasta el 2026.

“Raúl Rocha creo que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona y que seguiría la danesa, la que ganó en 2024 hasta 2026″ Jordi Martín

Victoria Kjaer (@victoriaakjaer / Instagram )

Victoria Kjaer habría dado una recomendación a Fátima Bosch al coronarse como Miss Universo 2025

Cabe recordar que Victoria Kjaer Theilvig fue la primera danesa en ganar Miss Universo y cerró oficialmente su reinado el pasado jueves 20 de noviembre.

Victoria Kjaer fue coronada en México en 2024, a lo largo del certamen mostró gran aplomó y seguridad.

Antes de ser Miss Universo 2024, Victoria Kjaer contaba con una formación en negocios y marketing en Lyngby Handelsgymnasium.

Además de una carrera como bailarina profesional y activismo centrado en salud mental, derechos animales y emprendimiento en la industria de la belleza.

En sus redes sociales, Victoria Kjaer agradeció por el año siendo Miss Universo y aseguró que la corona la había transformado profundamente.

Victoria Kjaer incluso le dio una recomendación a su sucesora, en este caso a Fátima Bosch.

“Esta corona es más que un simple título: es una responsabilidad y una oportunidad para que dejes tu huella en el mundo” Victoria Kjaer