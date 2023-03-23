Ari Telch se despide de Rebecca Jones con la foto más inapropiada que encontró y los usuarios de redes sociales le pidieron que tuviera respeto.

Rebecca Jones murió en la madrugada del 22 de marzo, a los 65 años de edad.

La primera actriz estuvo acompañada por su familia hasta sus últimos momentos y su representante fue quien reveló su deceso.

Amigos y compañeros de Rebecca Jones se despidieron de ella en redes sociales, donde recordaron su trayectoria y la gran persona que fue.

Pero hubo una publicación que llamó la atención y fue la de Ari Telch, quien despidió a quien fuera su compañera con una fotografía muy reveladora.

Rebecca Jones, actriz. (Agencia México)

Ari Telch intentó despedir a Rebecca Jones y lo tunden en redes sociales

Rebecca Jones trabajó en múltiples proyectos de televisión, teatro y cine; fue protagonista de diversas novelas y trabajó con grandes actores como Ignacio López Tarso.

En 1995, Rebecca Jones protagonizó la telenovela ‘Imperio de Cristal’ junto a Ari Telch, quien se despidió de ella con un emotivo mensaje.

“Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz y complice. Te quiero siempre Rebecca Jones” Ari Telch

Pero lo que llamó la atención es que Ari Telch eligió una fotografía promocional de esta telenovela, donde está en una sensual pose con Rebecca Jones.

En la imagen, Ari Telch -de 60 años de edad- está besando apasionadamente a Rebecca Jones y él usa la camisa abierta .

Usuarios de redes sociales le reprocharon a Ari Telch que haya compartido esta imagen, pues creían que era una falta de respeto.

“¿En qué momento pensaste que esa foto era adecuada?”, “No tienes otra fotografía, una más acorde con el respeto a la señora” y “Tantas fotos bellas de Rebecca Jones y eliges una donde las estás mordiendo”, le escribieron.

Ari Telch despidió a Rebecca Jones con una fotografía muy sugerente (Twitter/@aritelch)

¿Ari Telch le faltó el respeto a Rebecca Jones? Usuarios de redes sociales creen que sí

Los seguidores de Ari Telch lo criticaron por usar una provocativa imagen para recordar a Rebecca Jones, incluso creen que fue irrespetuoso.

Algunos le mencionaron a Ari Telch que en internet había diversas fotos de Rebecca Jones, como para que usara una que estaba fuera de lugar.

Otros defendieron a Ari Telch, pues creen que simplemente estaba recordando el proyecto en el que trabajó con Rebecca Jones.

“¿Por qué critican la foto? Rebecca fue una gran actriz y esa foto lo demuestra” fue uno de los comentarios que defendía el mensaje de Ari Telch.

Otros solo hicieron comentarios sobre el bello corporal de Ari Telch y le comenzaron hacer algunos memes donde lo comparaban con Chewbacca.

Ari Telch no se ha pronunciado por las críticas hacia sus mensaje de condolencia, pero se ganó varias críticas por la foto con la que decidió recordar a Rebecca Jones.