¿Mhoni Vidente predijo la muerte de Rebecca Jones? En este detalle se habría equivocado cuando habló con la actriz sobre su partida.

Este miércoles 22 de marzo se confirmó la muerte de Rebecca Jones a los 65 años de edad, a través de un comunicado se informó que la famosa estuvo acompañada de sus seres queridos.

Tras darse a conocer la muerte de Rebecca Jones, se revivió un video en donde la actriz contó que Mhoni Vidente ya le había hablado sobre cómo se iba a despedir de este mundo.

Sin embargo, Mhoni Vidente se habría equivocado de este detalle sobre la muerte de Rebecca Anne Jones Fuentes Berain, mejor conocida como Rebecca Jones.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se reveló la muerte de Rebecca Jones a los 65 años de edad.

En noviembre del año pasado Rebecca Jones tuvo que ser hospitalizada por una neumonía, lo que la obligó a dejar la telenovela ‘Cabo’.

Aunque se había mostrado más delgada, Rebecca Jones señaló que se encontraba mejor y pidió que no se le tuviera lastima ya que se encontraba mejor.

Pese a que no se reveló más detalles de su muerte, en el 2021 la actriz se enfrentó a rumores de que el cáncer había regresado, incluso Alejandro Camacho lo habría confirmado.

Por varios años Rebecca Jones luchó contra el cáncer de ovario, en su tiempo la actriz se mostró feliz al revelar que lo había vencido. Pero volvieron a surgir rumores de que había regresado, aunque la actriz desmintió esta información.

Tras su lucha contra el cáncer, Rebecca Jones siempre se mostró muy positiva incluso en entrevista reveló que se encontró a Mhoni Vidente que le habría dicho que no se iba a morir por cáncer.

En conversación con Adela Micha, Rebecca Jones habló sobre el encuentro que tuvo con Mhoni Vidente, quien le habló sobre su muerte.

En ese momento Rebecca Jones señaló que se encontraba muy bien de salud y dispuesta a continuar su carrera en la actuación.

Con el comentario de Mhoni Vidente, Rebecca Jones se mostró confiada, aunque confesó que seguía en supervisión médica pero no había tenido ningún problema.

Pese a que se desconoce de qué murió Rebecca Jones, Mhoni Vidente se había equivocado en su predicción al señalar que iba a estar hasta viejita.

Además de que le dijo que no se iba a morir por el cáncer, Mhoni Vidente le predijo a Rebecca Jones que se iba a morir de viejita.

“Ahorita me encontré a Mhoni Vidente, me dijo que yo voy a estar hasta viejita. De eso no me voy a morir y eso que la gente me quiere mucho”

Rebecca Jones