Montserrat Ramírez, actriz mexicana que actuara en la tercera temporada de Rosario Tijeras, estaría en la mira de las autoridades por un presunto vínculo con un líder huachicolero.

Pero, ¿quién es Montserrat Ramírez? Te compartimos lo que sabemos acerca de la actriz mexicana.

¿Quién es Montserrat Ramírez? Actriz mexicana de Rosario Tijeras (Montserrat Ramírez / FB)

¿Quién es Montserrat Ramírez? Actriz mexicana de Rosario Tijeras

Montserrat Ramírez es una actriz mexicana conocida por interpretar a Isabela en la tercera temporada de la serie Rosario Tijeras.

Ante los señalamientos por su relación sentimental, Montserrat Ramírez borró sus redes sociales, dejando únicamente publicaciones del comienzo de su carrera.

¿Qué edad tiene Montserrat Ramírez?

Se desconoce la edad exacta de Montserrat Ramírez. No obstante, reportes señalan que tendría entre 25 y 35 años de edad.

¿Quién es el esposo de Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez se encontraría presuntamente casada con Iker Andoni de Gandiaga, detenido por el delito de huachicol el 30 de julio de 2026.

¿Quién es Montserrat Ramírez? Actriz mexicana de Rosario Tijeras (Montserrat Ramírez / FB)

¿Qué signo zodiacal es Montserrat Ramírez?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Montserrat Ramírez?

De acuerdo con la información, se desconoce si Montserrat Ramírez tiene hijos.

¿Qué estudió Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez cuenta con preparación profesional en actuación y modelaje, además de haber cursado los primeros semestres de la licenciatura en Medicina.

¿En qué ha trabajado Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez ha participado en diversas producciones mexicanas de televisión, resaltando principalmente Rosario Tijeras.