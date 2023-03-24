Ari Telch fue criticado por la fotografía que usó para despedirse de Rebecca Jones y asegura: “Es un homenaje”.

La muerte de Rebecca Jones -a los 65 años de edad- impactó al medio del espectáculo, pues era una de las actrices más reconocidas del medio.

Amigos y compañeros de Rebecca Jones compartieron mensajes de despedida y contaron su experiencia trabajando a lado de la actriz.

Ari Telch trabajó con Rebecca Jones en la telenovela ‘Imperio de cristal’ y colocó una imagen ‘reveladora’ junto a su mensaje de despedida para la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues usuarios de redes sociales creen que la foto que colocó era inapropiada.

Ari Telch y Rebecca Jones (Especial)

Ari Telch asegura que su revelador mensaje era un homenaje para Rebecca Jones

En la foto con la que despidió a Rebecca Jones, Ari Telch tenía la camisa abierta y le daba un apasionado beso a la actriz.

La imagen pertenece a los promocionales de la telenovela ‘Imperio de cristal’, donde ambos actores trabajaron juntos.

Tras las críticas y memes que la publicación de Ari Telch generó, el actor tuvo que compartir un comunicado para aclarar la situación.

“Este comunicado es para dar contexto de una publicación en redes sociales que causó polémica. Yo me despedí de Rebecca Jones usando una fotografía de la novela ‘Imperio de cristal’” Ari Telch

Ari Telch dijo que cada quien vive los duelos de distinta forma, por lo que era decisión propia el decidir cuántos días de luto guardar.

“La fotografía es un homenaje, corresponde a dos personajes de ficción, no son Rebecca y Ari, son Sofía y Julio. Yo elijo celebrar la vida de Rebecca, así quiero recordarla, plena, contenta y joven ” Ari Telch

El actor explicó que él quería recordar a Rebecca Jones haciendo lo que más amaba , que era actuar.

¿Cómo fue la relación de Ari Telch y Rebecca Jones?

Rebecca Jones fue protagonista de ‘Imperio de mentiras’ en 1995 y trabajó junto a su entonces esposo, Alejandro Camacho.

Ari Telch era pareja de Rebecca Jones dentro de la ficción y el actor cuenta que ella siempre fue tan profesional, por lo que nunca tuvieron problemas a la hora de trabajar de forma cercana.

“Este servidor y Rebecca Jones jamás sostuvimos relación sentimental alguna. Fuimos cuates, compañeros de trabajo. Descansa en paz, Rebecca” Ari Telch

Ari Telch quiso aclarar su relación con Rebecca Jones, luego de que circularan comentarios por la fotografía que compartió.

El actor señaló que Rebecca Jones fue su amiga y siempre la quiere recordar plena y contenta; por eso decidió compartir la reveladora foto.

Algunos de los seguidores de Ari Telch apoyaron su aclaración: “De acuerdo contigo Ari” y “Que hermosas palabras”.

Pero la mayoría seguía mencionando que la fotografía de Rebecca Jones no era la adecuada e incluso le mencionaron a Ari Telch que era mejor que no diera una explicación, pues había salido peor.