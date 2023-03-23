Maryfer Centeno cree que Ari Telch aprovechó su polémica despedida a Rebecca Jones para volverse tendencia en redes sociales.

Rebecca Jones murió durante la madrugara del 22 de marzo de 2023 a la edad de 65 años. Su partida fue una gran conmoción para México y para la industria actoral.

Por lo que de inmediato admiradores, amigos y colegas de la actriz, expresaron su tristeza a través de las redes sociales, dándole un último adiós.

Fue así que el actor Ari Telch -de 60 años- también se despidió de quien alguna vez fue su amiga y compañera de trabajo con un lindo mensaje .

“Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz y complice. Te quiero siempre Rebecca Jones” ARI TELCH

Sin embargo, la foto que publicó junto al mensaje provocó una ola de críticas por parte de usuarios en las redes sociales.

Esto porque calificaron la foto de poco apropiada y como una falta de respeto, pues se muestra a los actores en una situación bastante sensual.

Rebecca Jones (@la_rebeccajones / Instagram )

Maryfer Centeno analiza foto de Ari Telch tras la muerte de Rebecca Jones

Fue en el programa de Gustavo Adolfo Infante que se le pidió a Maryfer Centeno un análisis de la foto que compartió Ari Telch tras la muerte de Rebecca Jones.

De acuerdo con Maryfer Centeno, la foto es completamente erótica por la pose y por algunos otros elementos como la mordida, los dedos entrelazados y que el actor esté con la camisa abierta.

Algo que, al parecer, no le sorprende de Ari Telch, pues dice que es un hombre con una personalidad atípica, por lo que para él fue completamente apropiado compartir esa foto.

Ari Telch despidió a Rebecca Jones con una fotografía muy sugerente (Twitter/@aritelch)

En este sentido, Maryfer Centeno opina que desde el punto de vista sociológico la foto que compartió Ari Telch sí es una falta de respeto a la memoria de Rebecca Jones .

Maryfer Centeno cree que Ari Telch aprovechó el momento para ser tendencia

Ya una vez entrada la plática de la foto con la que Ari Telch se despidió de Rebecca Jones, se cuestionó por qué el actor no quitó la imagen después de haber sido tan criticada.

Al respecto, Maryfer Centeno hizo mención de todas las interacciones que obtuvo Ari Telch en Twitter tras su publicación.

Por lo que, en opinión de la grafóloga, el actor tuvo la oportunidad de volverse tendencia, pues no recuerda cuándo fue que Ari Telch fue tan sonado en las redes sociales.