La esperada película Barbie 2 atraviesa un momento crítico, pues luego del éxito mundial de la cinta estrenada en 2023, las negociaciones entre Warner Bros., Margot Robbie, Ryan Gosling y la directora Greta Gerwig permanecen estancadas, poniendo en riesgo el desarrollo de la secuela.

De acuerdo con diversos reportes, el estudio aún no logra cerrar nuevos contratos con el elenco principal ni con la cineasta de Barbie, quienes únicamente firmaron acuerdos para la primera película, por lo que esta situación ha frenado el inicio formal del proyecto, pese a que ya existiría una idea para la historia.

¿Por qué Barbie 2 está en riesgo?

El principal obstáculo para Barbie 2 serían las negociaciones económicas, pues revelan que Ryan Gosling buscaría un salario cercano a los 20 millones de dólares (346 millones 474 mil 400 pesos) para regresar como Ken.

mientras que Margot Robbie y Greta Gerwig también negocian nuevas condiciones tras el fenómeno que representó Barbie, cinta que superó los mil 400 millones de dólares en taquilla mundial (24 mil 253 millones 208 mil pesos).

Barbie (Warner Bros.)

Además, Warner Bros. enfrenta un plazo clave. Si antes de diciembre no alcanza un acuerdo con el equipo creativo y el reparto principal, los derechos cinematográficos podrían regresar a Mattel, obligando al estudio a replantear el proyecto desde cero o incluso desarrollar una nueva versión sin los protagonistas originales.

Aunque Greta Gerwig y Noah Baumbach ya tendrían una propuesta para la secuela, el guion no avanzará hasta que las negociaciones concluyan, y por ahora, Barbie 2 continúa siendo uno de los proyectos más esperados de Hollywood, pero también uno de los más inciertos.