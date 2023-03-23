La muerte de Rebecca Jones a los 65 años de edad, llevó a que varios de la farándula compartieran recuerdos con ella, incluyendo Ari Telch, aunque esto no lo tomó a bien Héctor Suárez Gomís.

Desde ayer -22 de noviembre- que se anunció la muerte de Rebecca Jones, las fotografías de antaño y algunas recientes, comenzaron a salir y Ari Telch se unió a estas condolencias.

Sin embargo, la fotografía que Ari Telch de 60 años de edad, compartió no fue muy bien recibida por algunos, pues la llamaron muy poco apropiada.

Y uno de ellos fue Héctor Suárez Gomís -de 54 años de edad-, quien además de burlarse de su trastorno de bipolaridad, lo llamó “pendejo”.

Héctor Suárez Gomís quiso defender a Rebecca Jones insultando a Ari Telch por la foto desafortunada que subió

La muerte de Rebecca Jones es una de las que más ha causado mensajes de amor y deseo de descanso eterno para la actriz. Sin embargo, han existido eventos desafortunados.

Entre el mar de fotografías donde luce Rebecca Jones con la farándula mexicana, destacó la que Ari Telch subió para despedir a su colega.

Ari Telch (Instagram/@telchari)

En esta fotografía se muestra una toma de la novela ‘Dos Vidas’, donde trabajó con Rebecca Jones, sin embargo, algunos la creyeron desafortunada por la escena de pasión que mostraba.

Y aunque los comentarios han venido de diversos usuarios de Twitter, el insulto que Héctor Suárez Gomís le dio a Ari Telch es lo que más de llamado la atención al espectáculo.

Además de que Héctor Suárez Gomís se burló del trastorno bipolar de Ari Telch, lo terminó llamando “pendejo”, por su post.

“¡La familia de Rebecca debe estar feliz de ver esta foto! No es que Ari sea bipolar, ¡es doblemente PENDEJO!”. Héctor Suárez Gomís, actor.

Héctor Suárez Gomís llama "pendejo" a Ari Telch por foto con Rebecca Jones. (@PelonGomis)

Tunden a Héctor Suárez Gomís por burlarse de que Ari Telch es bipolar por defender a Rebecca Jones

Héctor Suárez Gomís se burló del trastorno bipolar de Ari Telch luego de publicar la fotografía junto a Rebecca Jones, y ya lo tundieron en Sale el Sol.

Ana María Alvarado, la periodista de 54 años de edad, señaló “no se vale”, al que Héctor Suárez Gomís usara violencia para defender a la actriz.

“Para defender algo, atacas y ofendes, no creo que sea la mejor manera”. Ana María Alvarado, periodista.

Asimismo, señaló a Héctor Suáres Gomís de ser poco empático con Ari Telch, apuntando que la foto con Rebecca Jones no tiene nada que ver con su bipolaridad.