Alicia Villarreal -de 53 años de edad- confirmó que está saliendo con el tiktoker Cibad Hernández tras divorciarse de Cruz Martínez.

A finales de 2024, Alicia Villarreal se separó de Cruz Martínez -de 53 años de edad- pero la situación empeoró cuando el cantante la atacó en 2025.

Alicia Villarreal se dio una oportunidad en el amor tras separarse de Cruz Martínez

El martes 26 de agosto, Alicia Villarreal y Cibad Hernández -de 42 años de edad- confirmaron su relación a través de Instagram.

Alicia Villarreal compartió una historia en Instagram con una foto donde se ve un tatuaje con números una letra “C”.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad Hernández, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal confirma su relación con el tiktoker Cidab Hernández (Instagram/@cibadoficial11)

La cantante explicó a sus fans que está saliendo con Cibad Hernández y se están conociendo, pero por el momento está muy feliz.

“Ya el tiempo dirá”, fue el mensaje con el que cerró su publicación Alicia Villarreal, quien agradeció el apoyo de sus fans.

Esta historia fue reposteada por Cibad Hernández, quien compartió un video donde tomaba de la mano a Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal también compartió una serie de fotos donde aparece con su nuevo novio, con quien llevaría varias semanas de relación.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal ya daban señales de su noviazgo

Tras la separación de Cruz Martínez, Alicia Villarreal ha vivido una serie de situaciones complicadas.

A pesar de eso, Alicia Villarreal se dio una nueva oportunidad en el amor y en julio de 2025 la cantante ya daba señales de su relación.

Alicia Villarreal confirma su noviazgo con Cibad Hernández (Instagram/@lavillarrealmx)

Cibad Hernández compartió un video en Instagram el pasado 20 de julio donde reveló que lo invitaron al concierto de Alicia Villarreal en Houston.

El tiktoker se reunió con Alicia Villarreal y hasta lo invitó a estar con ella durante la convivencia con sus fans.

Un mes después, Alicia Villarreal y Cibad Hernández confirmaron su relación, por lo que se especula que llevan por lo menos dos meses saliendo.