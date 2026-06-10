El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, informó que con motivo de los operativos que se desplegarán por los bloqueos en el AICM, varias estaciones estarán cerradas.

“Debido a una manifestación al exterior, las estaciones Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán de la Línea 1, así como Oceanía, Hangares, Terminal Aérea y Pantitlán de la Línea 5” Adrián Rubalcava

Fue el director del STC, Adrián Rubalcava, quien compartió un mensaje en su redes sociales en el que explicó que por las indicencias del 10 de junio, varias estaciones estarán cerradas.

Cabe destacar que la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE), amagó con movilizar a sus integrantes hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para una protesta.

Estaciones del Metro CDMX cerradas el 10 de junio por operativos en el AICM

A tan solo un día de la inauguración del Mundial 2026, el Metro CDMX suspenderá el servicio en 10 estaciones de las líneas 1 y 5, debido a operativos de seguridad que se realizarán en inmediaciones del AICM.

En su publicación, el director del STC, Adrián Rubalcava, indicó que las estaciones que estarán cerradas de manera temporal el miércoles 10 de junio, se tratan de las que se presentan a continuación:

Balbuena (Línea 1)

Boulevard Puerto Aéreo (Línea 1)

Gómez Farías (Línea 1)

Zaragoza (Línea 1)

Pantitlán (Línea 1)

Oceanía (Línea 5)

Hangares (Línea 5)

Terminal Aérea (Línea 5)

Pantitlán (Línea 5)

Ante ello, el director General del Metro CDMX resaltó que en el resto de estaciones de ambas líneas los trenes continuarán circulando con regularidad y sin contratiempos.

Por las afectaciones que podrían darse debido a la suspensión del servicio en las estaciones señaladas, el funcionario hizo un llamado a los usuarios a tomar las respectivas previsiones en sus traslados.

Metro CDMX anuncia cierre de estaciones por operativo AICM (@AdrianRubalcava/X)

CNTE amenaza con protestar en el AICM a un día del Mundial 2026

A unas cuantas horas de la inauguración del Mundial 2026, las secciones disidentes de la CNTE que mantienen bloqueos en la CDMX, anunciaron llevar una protesta hasta el AICM.

Las acciones que pretenden entorpecer la llegada de turistas extranjeros, han provocado la movilización de las autoridades capitalinas, mismas que ya pusieron en marcha un operativo en las inmediaciones del aeropuerto.

Con respecto a ello, se informa que cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, han llegado a los alrededores del AICM para resguardar los accesos y salidas.

Incluso, en busca de evitar la llegada de docentes hasta el aeropuerto capitalino, las autoridades han comenzado la instalación de dovelas de concreto en el acceso a la Terminal 1.