Cibad Hernández es el nuevo novio de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- y esto se sabe del tiktoker que conquistó el corazón de la cantante.

El martes 26 de agosto, Alicia Villarreal y Cibad Hernández confirmaron su relación en Instagram.

¿Quién es Cibad Hernández? El nuevo novio de Alicia Villarreal

Cibad Hernández es un tiktoker y conferencista nacido en la CDMX, conocido por sus video motivaciones.

Alicia Villareal confirmó su relación con Cibad Hernández e incluso se tatuaron juntos.

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal (Instagram/@cibadoficial11)

¿Qué edad tiene Cibad Hernández?

Cibad Hernández nació el 14 de diciembre de 1983; actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Cibad Hernández?

Cibad Hernández no está casado, pero está saliendo con Alicia Villarreal desde julio de 2025.

Alicia Villarreal confirma su relación con el tiktoker Cidab Hernández (Instagram/@cibadoficial11)

¿Qué signo zodiacal es Cibad Hernández?

Cibad Hernández es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas y aventureros.

¿Cuántos hijos tiene Cibad Hernández?

No hay información sobre si Cibad Hernández es padre.

¿Qué estudió Cibad Hernández?

Cibad Hernández estudió derecho.

¿En qué ha trabajado Cibad Hernández?

Cibad Hernández es un creador de contenido y conferencista, conocido en TikTok por sus videos motivaciones.

Los videos de Cibad Hernández se destacan por sus mensajes de empoderamiento femenino.

Según el portal La Semana, Cibad Hernández siempre tuvo gusto por los medios y se mudó a Estados Unidos para trabajar como locutor.

Cibad Hernández abrió su cuenta de TikTok durante la pandemia y comenzó a hacer videos con mensajes espirituales.

Según ha mencionado Cibad Hernández, su intención es “mostrar que la mujer es parte fundamental del universo”, reveló a El Portal en 2022.

Cibad Hernández (Instagram/@cibadoficial11)

Alicia Villarreal está saliendo con el tiktoker Cibad Hernández

El martes 25 de agosto, Alicia Villarreal compartió una historia en Instagram donde confirmaba su relación con Cibad Hernández.

En la imagen se veía las manos de la pareja con un tatuaje y Alicia Villarreal expresó que estaba feliz de tener una “nueva ilusión”.

Por su parte, Cibad compartió un video tomando de la mano a Alicia Villarreal.

La pareja estaría saliendo desde julio, cuando Alicia Villarreal lo invitó a un concierto en Huston.