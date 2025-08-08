Alicia Villarreal -de 53 años de edad- ya se divorció de Cruz Martínez y no le pidió ni un solo peso pese a tener 2 hijos en común.

Ventaneando reveló detalles del divorcio de Alicia Villarreal, el cual quedará listo oficialmente en 12 días.

Alicia Villarreal no le pidió pensión alimenticia a Cruz Martínez para sus hijos

Cruz Martínez -de 53 años de edad- y Alicia Villarreal se divorciaron muy rápido, debido a que la cantante no le pidió nada a su ahora exesposo.

Rosario Murrieta -de 57 años de edad- explicó la actual situación de Alicia Villarreal: “Fue un divorcio casi en automático porque Alicia no pidió nada, no pidió compensación de nada“.

Alicia Villarreal, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Alicia Villarreal no pidió nada de los bienes de Cruz Martínez y él no se presentó a la audiencia donde se hablaría del divorcio.

La juez encargada del caso solo notificó a Cruz Martínez de la sentencia de divorcio y no se tuvo que reunir con Alicia Villarreal.

“Por eso la jueza del caso, pues le tuvo por notificado de la sentencia de divorcio y se acabó”, contó Rosario Murrieta.

Aunque Cruz Martínez y Alicia Villarreal tienen dos hijos en común, la cantante no solicitó que su ex esposo le dé pensión a sus hijos.

Pero, el proceso legal para solicitar pensión alimenticia es independiente al de divorcio.

Cruz Martínez (@mtzcruz / Instagram)

Cruz Martínez no se ha presentado a dos audiencias por el caso con Alicia Villarreal

A inicios de julio, Cruz Martínez no acudió a una audiencia por la denuncia de Alicia Villarreal por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Autoridades giraron una orden de detención contra Cruz Martínez, pero se amparó y evito ir a la cárcel.

Cruz Martínez decidió no presentarse a una audiencia por segunda ocasión, pero esta vez la reunión sería por su divorcio con Alicia Villarreal.

Esta audiencia sería por Zoom, pero Cruz Martínez se ha mantenido alejado de las autoridades.