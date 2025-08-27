Cibad Hernández -de 42 años de edad- habló abiertamente de su relación con Alicia Villarreal y mandó indirecta para Cruz Martínez.

El lunes 26 de agosto, Alicia Villarreal -de 53 años de edad- confirmó con una historia de Instagram su relación con Cibad Hernández.

Cibad Hernández envíamensaje a Cruz Martínez, ex de Alicia Villarreal

A un día de confirmar su relación con Alicia Villarreal, Cibad Hernández ya habló de la relación en el podcast Facturando con la Yoyis.

Cibad Hernández hace videos donde habla del empoderamiento femenino, por lo que dio su opinión sobre los hombres que no ‘dejan avanzar a sus exparejas’.

El novio de Alicia Villarreal expresó que siempre ha pensado que los hombres deben dejar que las mujeres sigan su camino libre tras una relación fallida.

Aunque Cibad Hernández no mencionó el nombre de Cruz Martínez, hay quienes creen que el mensaje: “Vato, ya déjala en paz”, fue una indirecta para el cantante.

“Yo siempre lo he dicho y he reforzado este mensaje a través de mis videos: ‘Vato, o sea, déjala en paz. Deja en paz a esa mujer, deja que realmente saque del cajón esas alas que tenía guardadas y que pueda volar’” Cibad Hernández

Cibad Hernández considera que las mujeres deben “volar con sus propias alas” y espera que eso ocurra con Alicia Villarreal tras su separación.

La relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández se da en medio de la demanda por violencia de la cantante y Cruz Martínez.

Mientras tanto, Alicia Villarreal quedó legalmente separada de Cruz Martínez desde julio.

Cibad Hernández celebra que Alicia Villarreal haya denuncia a su ex

Alicia Villarreal no ha revelado cuánto tiempo lleva saliendo con Cibad Hernández, pero la pareja ya comparte tatuajes.

“Pues fíjate que eso ha sido una gran bendición, porque pues las cosas se van dando, y las cosas llegan, y la verdad es que cuando uno no planea, ¿no? Vas llegando a personas muy interesantes" Cibad Hernández

Cibad Hernández reveló que su relación con Alicia Villarreal inició como una amistad y la relación se fortaleció por las experiencias que han vivido.

Además, el novio de Alicia Villarreal cree que tiene un “bonita causa” tras denunciar públicamente las agresiones de Cruz Martínez.

“Yo creo que hubo ese match a través de lo que ella ha vivido y de mis propuestas a través del empoderamiento femenino”, reveló.