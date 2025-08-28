Melenie Carmona -de 26 años de edad- compartió un menaje en Instagram tras el nuevo noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández.
Alicia Villarreal -de 53 años de edad- confirmó su noviazgo con Cibad Hernández, de 42 años de edad, y la relación generó reacciones de todo tipo.
Melenie Carmona comparte un mensaje tras el romance de Alicia Villarreal
El romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández ha generado revuelo y Melenie Carmona compartió un mensaje Instagram.
Melenie Carmona compartió una imagen que decía: “Nada te mata más rápido que tu mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”.
Los seguidores de la joven cantante creen que esta su reacción ante el noviazgo de su madre, Alicia Villarreal.
Aunque Melenie Carmona no hizo una referencia directa sobre su mamá, el mensaje estaría relacionado a que ella no controla y tampoco se va a preocupar por las acciones de otros.
Hasta el momento, se desconoce si los hijos de Alicia Villarreal ya conocen a Cibad Hernández, pues la cantante aclaró que estaba saliendo con el tiktoker.
Por lo que su relación aún no es oficial, pero está viviendo una nueva etapa a lado de Cibad Hernández.
Melenie Carmona ha decidido no involucrarse en la situación que vive Alicia Villarreal, pues no se ha manifestado por el divorcio de su madre o el proceso de violencia contra Cruz Martínez.
Alicia Villarreal disfruta de su romance con Cibad Hernández al máximo
Desde que confirmó su relación con Cibad Hernández, Alicia Villarreal ha compartido fotos y videos junto al tiktoker.
Recientemente, Alicia Villarreal compartió un video donde se le ve abrazando a su novio en Las Vegas.
La cantante también ha reposteado las reacciones de la prensa ante su noviazgo y tal parece que está feliz de haber revelado su relación con Cibad Hernández.