Alicia Villarreal -de 53 años de edad- presumió el mismo tatuaje que se hizo con Cibad Hernández, a pesar de no ser novios formales.

La cantante decidió grabar en su piel el nuevo capítulo de su vida amorosa, tras su polémico divorcio de Cruz Martínez .

Alicia Villarreal y Cibad Hernández se hicieron el mismo tatuaje

Alicia Villarreal se dio una nueva oportunidad en el amor a lado del tiktoker Cibad Hernández, a días de haber firmado su divorcio de Cruz Martínez.

A través de Instagram, Cibad Hernández presumió el tatuaje que se hizo a juego con Alicia Villarreal.

En el video de Cibad Hernández se puede notar su mano entrelazada con la de Alicia Villarreal, con lo que presumen el mismo tatuaje que se hicieron.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández se grabaron en la piel un par de números junto con la letra “C” y un corazón .

El video no tiene descripción alguna y Cibad Hernández solo escribió el hashtag con la palabra amor, etiquetando a Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal dio a conocer que está saliendo con Cibad Hernández y “ya el tiempo dirá” como se desarrolla su relación.

La cantante atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al acusar a su exesposo, Cruz Martínez, de violencia doméstica.

Ahora, Alicia Villarreal demuestra que se encuentra feliz en su vida amorosa a lado de Cibad Hernández.

Alicia Villarreal, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Cibad Hernández dedica románticas palabras a Alicia Villarreal

Cibad Hernández, el tiktoker y conferencista con el que está saliendo Alicia Villarreal, expresó su amor en una nueva foto.

Vía Instagram, Cibad Hernández aprovechó la oportunidad para dedicarle románticas palabras a Alicia Villarreal.

“La vida nos da pocas oportunidades para crear una bonita historia y respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento disfrutalo al máximo” Cibad Hernández

Las palabras de Cibad Hernández dejaron entrever que el sentimiento de amor es mutuo y recíproco, por lo que se encuentran ilusionados.

Además, Cibad Hernández describió a Alicia Villarreal como una mujer “bella, inteligente y maravillosa”.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández demostraron que su historia apenas está iniciando, por lo que no son novios formales.