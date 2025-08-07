¿Alicia Villarreal -de 53 años de edad- ya está divorciada? Confirma que su matrimonio con Cruz Martínez llegó a su fin tras 22 años juntos y dos hijos en común.

En medio de su proceso legal en contra de Cruz Martínez -de 53 años de edad-, Alicia Villarreal confirmó que pudo lograr su “libertad”.

Así confirmó Alicia Villarreal que ya está divorciada de Cruz Martínez tras 22 años de matrimonio

En entrevista para Ventaneando, Alicia Villarreal confirmó que desde el miércoles 6 de agosto se encuentra divorciada de Cruz Martínez.

“A partir de hoy” Alicia Villarreal

Cruz Martínez y Alicia Villarreal (@lavillarrealmx)

Tras 22 años de casada con Cruz Martínez, Alicia Villarreal confirmó que ya es libre, luego de que en febrero pasado denunció al productor por agresión.

Alicia Villarreal señaló que de esta manera cerró un primer ciclo, sin embargo no deja de ser doloroso por la ilusión que tuvo algún día.

“Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. No deja de haber una historia, tantos años y la familia, todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste que es para siempre” Alicia Villarreal

Ventaneando reveló que la resolución del divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se dio por medio de una audiencia que se realizó vía Zoom.

Para Alicia Villarreal era importante poder salir de un lugar donde siente que no le había ido bien y así conseguir su libertad.

“Sí, era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, necesitaba salir de donde siento que no me había ido bien” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal reveló que fue en 2023 cuando inició su trámite de divorcio, pero se trato de un proceso muy largo.

Esto luego de que su matrimonio con Cruz Martínez se dio en Estados Unidos, pero también tuvo que hacer unos trámites en México.

“Inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, tenía que hacer muchas cosas aquí, tramites y eso no corre rápido. Trabajamos a marcha muy forzada, hicimos un gran equipo y ya lo pudimos lograr” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal no quiso dar detalles sobre al arreglo que llegó con Cruz Martínez para la repartición de bienes.

“Es algo que más adelante se puede dar alguna información de eso” Alicia Villarreal

#LoVisteEnVentaneando: Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez tras 22 años de matrimonio. 💍 😱#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/ygZ5gmmxiI — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 7, 2025

Alicia Villarreal confirma que sus hijos la han apoyado tras su divorcio de Cruz Martínez

Alicia Villarreal confirmó que ella misma les confirmó a sus hijos que ya se encuentra divorciada de Cruz Martínez.

Pese a los difíciles momentos que le ha tocado vivir, Alicia Villarreal confirmó que sus hijos la han apapachado mucho.

“Mis hijos pues están enterados, obviamente, por ambas partes. Me he sentido querida y apapachada también. Entonces, es como que ya estoy entrando en el mes de mi cumpleaños y mis hijos se ponen, así como que preparándome ya” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal adelantó que si tendrá un festejo por su cumpleaños, aunque ese día le toque trabajar.

En su conversación, Alicia Villarreal adelantó que lo más probable es que sus hijos la acompañen en su compromiso para que después se puedan ir a festejar.

Luego de todas las especulaciones, Alicia Villarreal dejó en claro que tiene una gran relación con su hija Melenie Carmona.

Incluso destacó que ella ha sido un gran apoyo para ella en estos momentos difíciles que ha pasado.

Y es que la impulsa a realizar cosas diferentes y ha estado con ella en todo momento.

“Pues me toca mi cumpleaños en un show, pero cuando me toca así, pues también mis hijos me acompañan y luego ya después ya me hago mi festejo, obviamente. Ya estamos planeando Melenie y yo un TikTok para reírnos mucho” Alicia Villarreal