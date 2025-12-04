Melenie Carmona -de 26 años de edad- destapó problemas familiares al confirmar un distanciamiento con Alicia Villarreal por Cibad Hernández.

Tras meses de especulaciones sobre la relación entre Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona confirmó que no está de acuerdo con el noviazgo de su madre.

Melenie Carmona está distanciada de Alicia Villarreal por Cibad Hernández

Durante un en vivo en TikTok, Melenie Carmona decidió hablar de Alicia Villarreal, de su distanciamiento y hasta el por qué no la apoya en su demanda contra Cruz Martínez.

Melenie Carmona mencionó que no sigue a Alicia Villarreal en Instagram desde septiembre, pues decidió alejarse de las controversias por salud mental.

La hija mayor de Alicia Villarreal fue contundente, no aprueba su relación don el tiktoker Cibad Hernández.

“Una cosa es apoyarla en lo que está sucediendo con Cruz, escucharla y estar ahí, y otra cosa muy diferente es el tema que tiene con el novio. No significa que yo voy a estar solapando o aplaudiendo cosas con las que no estoy de acuerdo” Melenie Carmona

Melenie Carmona expresó que no le cae bien Cibad Hernández, incluso se niega a convivir con él.

La hija de Alicia Villarreal expresó que al inicio estaba de acuerdo que su madre tuviera una nueva pareja, pero esta relación ha sido muy rápida.

Incluso, Melenie Carmona expresó que se siente incómoda con las fotos que comparte Alicia Villarreal y el tatuaje que se hicieron a una semanas de iniciar su noviazgo.

“Le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido. Sabía que si hacían todo este numerito empezarían las opiniones de todos. ¿Qué creen que opinamos?” Melenie Carmona

Melenie Carmona considera familia a Cruz Martínez a pesar de la denuncia de Alicia Villarreal

A pesar de que Cruz Martínez fue denunciado por violencia familiar y tentativa de feminicidio por Alicia Villarreal, Melenie Carmona sigue considerando al cantante como un “padre”.

Melenie Carmona expresó que conoció a Cruz Martínez desde que tenía 2 años de edad y por eso lo considera de su familia.

“Él prácticamente me crio y yo sí lo considero familia. Claro que mi papá jamás me faltó, pero pues al final de cuentas con el que conviví 24/7 fue con Cruz” Melenie Carmona

Por otro lado, Melenie Carmona expresó que el divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha afectado a sus hermanos y ella.

Es por eso que decidió alejarse de quienes les dieron la espalda en este difícil momento y dejó claro que siempre estará cuidando, y apoyando a sus hermanos.

“Este año decidí que iba a mandar a todos a la ... Mucha familia, tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda, y eso es algo que a mí como hija jamás se me va a olvidar. Y yo no pienso perder a mis hermanos por nadie del mundo” Melenie Carmona