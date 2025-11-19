Cruz Martínez -de 53 años de edad- reveló que fue vinculado a proceso por violencia familiar tras la denuncia de Alicia Villarreal en febrero de 2025.

El cantante compartió un comunicado el miércoles 19 de noviembre donde reveló que el juez desestimó las denuncias por tentativa de feminicidio y robo.

Cruz Martínez fue vinculado por violencia familiar tras denuncia de Alicia Villarreal

En el comunicado compartido en redes sociales, Cruz Martínez confirma que fue vinculado a proceso por violencia familiar.

Cruz Martínez destacó que esta acción judicial no significa que sea culpable.

“El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente” Cruz Martínez

Cruz Martínez revela que fue vinculado a proceso por violencia familiar (Instagram/@mtzcruz )

Alicia Villarreal -de 54 años de edad- denunció a Cruz Martínez por tentativa de feminicidio, robo y violencia familiar.

La cantante argumentó que la madrugada del domingo 16 de febrero, Cruz Martínez la trató de estrangular y la despojó de su celular, así como de sus tarjetas bancarias.

Un juez determinó que no procedían las denuncias por robo e intento de feminicidio, por lo que Cruz Martínez solo sería juzgado por violencia familiar.

“Quiero declarar, con el mayor respeto y con total firmeza, que gracias a las Autoridades de Nuevo León —cuyo deber es proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos—, dos (Feminicidio & Robo) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados " Cruz Martínez

Alicia Villarreal y Cruz Martínez (Instagram/@lavillarrealmx)

Cruz Martínez agradece a las autoridades tras desestimar dos denuncias de Alicia Villarreal

A pesar de que fue vinculado a proceso, Cruz Martínez celebró que el juez desestimara dos denuncias de Alicia Villarreal y mencionó que espera que haya justicia.

“El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes” Cruz Martínez

Cruz Martínez agradeció a las autoridades mexicanas, así como su familia y fans.

Incluso, el cantante aseguró que se demostraría su presunta inocencia: “2 de 3. Pronto la tercera”.

En un encuentro con medios, Cruz Martínez expresó que podría demandar a Alicia Villarreal en Estados Unidos por difamación.

Por lo pronto, Cruz Martínez permanecerá en libertad y continúan las medidas de protección para Alicia Villarreal.

Cruz Martínez mencionó que continúa trabajando e incluso lanzará un nuevo álbum.