Tras la denuncia por violencia que puso en su contra, Alicia Villarreal -de 54 años de edad- rompe todo vínculo con Cruz Martínez y asegura que no lo quiere ver.

Alicia Villarreal se encuentra enfocada en seguir su proceso legal contra Cruz Martínez -de 53 años de edad- y espera que pronto pueda realizarse una nueva audiencia en su caso.

Alicia Villarreal descarta reconciliación con Cruz Martínez pues asegura que no lo quiere ver

Luego de que Cruz Martínez se mostró dispuesto a “fumar la pipa de la paz” con ahora su exesposa Alicia Villarreal, es la cantante quién responde si podría convivir con el papá de sus hijos.

En entrevista presentada por Ventaneando, Alicia Villarreal dejó en claro que no desea volver a Cruz Martínez, echando por tierra las especulaciones sobre una posible reconciliación.

“No, yo no. Yo no quiero verlo nunca” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal destacó que aún no puede hablar mucho de la denuncia que puso en contra de Cruz Martínez por violencia doméstica.

“Quisiera platicarles, pero no puedo mucho. Solo estamos sobrellevando todo esto” Alicia Villarreal

Aunque ha sido un proceso lento y emocionalmente complejo, Alicia Villarreal espera que pronto se pueda llevar a cabo la siguiente audiencia.

Y es que Alicia Villarreal se encuentra confiada que las autoridades puedan actuar, ya que ella sigue en pie de lucha para que reciba justicia.

“Yo creo que pronto tendremos esta audiencia tan esperada y que pueda dar seguimiento, pues la ley, como debe de ser, ¿no? Ahí estoy trabajando y en la lucha” Alicia Villarreal

¿Alicia Villarreal tiene planes de boda con Cibad Hernández?

Pese a las polémicas en las que se ha visto los padres de sus hijos, Alicia Villarreal confirmó que el vínculo con sus descendientes se mantiene estable.

“Con mis hijos todo está bien, está perfecto” Alicia Villarreal

De esta manera, Alicia Villarreal confirmó que sus hijos se encuentran bien y no han pedido relación con sus padres .

Alicia Villarreal se mostró feliz con su actual pareja Cibad Hernández, sin embargo dejó en claro que por el momento no tiene planes de boda.

Aunque su relación va muy bien, Alicia Villarreal se enfoca en disfrutar su romance con Cibad Hernández.

“Bueno, él es un supertipazo, me encanta, es un ser humano extraordinario. No estoy pensando eso ahora, pero disfrutándolo, nada más” Alicia Villarreal